Pro Consumidor tomará medidas contra productos sin registro sanitario en supermercados

El director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, aseguró que la institución ha comenzado a tomar medidas frente a las denuncias de comercialización de productos sin registro sanitario, especialmente por parte de la cadena de Supermercados Bravo. En respuesta, Pro Consumidor ha convocado a una reunión con los representantes de la cadena y las empresas afectadas para abordar la situación.

“Nosotros recibimos la notificación el día de ayer, y otras industrias también han notificado a la misma cadena de supermercados que no van a despachar los productos”, señaló Alcántara. La problemática de la «línea blanca», productos sin respaldo sanitario, ha estado presente por años, pero ahora, según Alcántara, la situación se ha intensificado.

Retiro de productos y nuevas acciones

El director de Pro Consumidor hizo énfasis en que su institución está tomando acciones inmediatas para retirar los productos que no cuenten con el registro sanitario necesario.

Según Alcántara, “el trabajo nuestro es en nuestras inspecciones retirar aquellas que no tienen registro sanitario o aquellas que aunque estén en tránsito, no hayan pasado el proceso de verificación”.

Además, explicó que la capacidad operativa de las autoridades para aprobar registros sanitarios es limitada, ya que solo se pueden aprobar cerca de 1,000 registros por mes. El proceso de validación es fundamental para garantizar la inocuidad de los productos que se comercializan en el país.

Protección al consumidor y manejo de reclamaciones

En relación con otras áreas de actuación de Proconsumidor, Alcántara destacó la importancia de proteger los derechos del consumidor en diversos sectores. “En los acuerdos interinstitucionales que hemos hecho, cuando una situación no se resuelve, nos envían los casos para que intervengamos”, explicó.

El director de Pro Consumidor también resaltó los logros de la institución, como la mediación en más de 3,000 millones de pesos a favor de los consumidores, cifra que se ha quintuplicado desde su gestión.

