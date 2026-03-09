Procurador regional advierte retos para enfrentar criminalidad y urge reformas al Código Penal

Santiago.-El procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, Juan Carlos Bircann Sánchez, advirtió este lunes que el Ministerio Público enfrenta importantes desafíos para combatir la criminalidad en el país y consideró urgente avanzar en la reforma del Código Penal dominicano, el cual recordó tiene más de 140 años de vigencia.

El magistrado señaló que la delincuencia ha evolucionado con el paso del tiempo, por lo que el sistema de justicia debe actualizar sus herramientas legales, tecnológicas e institucionales para poder enfrentar con eficacia los nuevos fenómenos criminales.

“Tenemos retos importantísimos que debemos superar para poder enfrentar la criminalidad con suficiencia”, expresó Bircann Sánchez, al referirse a la necesidad de modernizar la legislación penal y fortalecer los mecanismos de persecución del delito.

El procurador regional indicó que, mientras la criminalidad se transforma y adquiere nuevas dimensiones, especialmente en el ámbito tecnológico e internacional, el Ministerio Público está llamado a prepararse y adaptarse a esa realidad mediante capacitación, modernización y cooperación institucional.

En ese sentido, destacó el liderazgo de la procuradora general de la República, a quien describió como una fiscal de carrera comprometida con el fortalecimiento del Ministerio Público, asegurando que actualmente se desarrollan programas de formación y la incorporación de herramientas para enfrentar la violencia y la delincuencia.

Bircann Sánchez también abordó las críticas que suelen surgir en torno al trabajo del Ministerio Público, señalando que la institución, por su rol de investigar y judicializar conflictos, siempre estará expuesta a cuestionamientos de las partes involucradas en los procesos.

“El sistema judicial es, en esencia, binario: afirma o niega. Habrá decisiones que favorezcan a unos y perjudiquen a otros, y eso genera críticas”, explicó.

Las declaraciones fueron ofrecidas al encabezar este lunes un acto conmemorativo por el Día Nacional del Ministerio Público, realizado en el Monumento a los Héroes de la Restauración, donde se depositó una ofrenda floral en honor al patricio Francisco del Rosario Sánchez.

En la actividad participaron la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, funcionarios judiciales, oficiales y otros invitados especiales.

Posteriormente, los representantes del sistema de justicia se trasladaron a la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la. PCMM, donde se celebró una misa de acción de gracias como parte de las actividades conmemorativas de la fecha.

Fuente: De Ultimo Minuto