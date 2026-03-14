Prohíben uso de pasamontañas y capuchas que oculten el rostro en espacios públicos

La Policía Nacional de la República Dominicana, a través de la Dirección Regional Cibao Sur de la Policía Nacional, informó a la ciudadanía en general, que queda prohibido el uso de pasamontañas y capuchas que oculten el rostro en lugares públicos, como parte de las medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana.

La institución explicó que ocultar el rostro dificulta la identificación de las personas, genera desconfianza entre la población y puede facilitar la comisión de hechos delictivos.

La disposición forma parte de las acciones preventivas implementadas para reforzar el orden público y contribuir a la seguridad en los espacios de acceso común.

FUENTE: N DIGITAL