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Pronostican calor intenso y escasas precipitaciones este fin de semana

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El predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Henry Agramonte, informó que durante este fin de semana predominarán condiciones estables en gran parte del territorio nacional debido a la incidencia de un sistema de alta presión ubicado sobre aguas del Atlántico Norte.

Explicó que este fenómeno mantiene bajas las probabilidades de lluvias significativas, con poca humedad en la capa baja de la atmósfera y temperaturas bastante calurosas provocadas por el viento cálido y húmedo del sureste.

Agramonte indicó que las temperaturas seguirán elevadas sobre la mayor parte del país, por lo que recomendó a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Detalló que para mañana domingo continuará el mismo panorama meteorológico, aunque podrían registrarse ligeros incrementos nubosos en horas de la mañana y chubascos ampliamente aislados en algunas localidades.

Entre las provincias donde podrían ocurrir precipitaciones aisladas mencionó Barahona, Pedernales, la parte norte de Azua, sectores del norte del Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia.

El predictor agregó que durante la noche se espera un cielo mayormente despejado y temperaturas calurosas en gran parte del país.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO

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