Propietarios del Jet Set se oponen a demolición y solicitan preservar escena del colapso

Los propietarios de la discoteca Jet Set presentaron una oposición formal a la demolición de la estructura donde operaba el establecimiento, cuyo colapso dejó 236 personas fallecidas y más de 80 heridas. La solicitud fue realizada mediante un acto de alguacil depositado ante la Dirección de Persecución del Ministerio Público, en el que se pide preservar la escena para permitir la realización de peritajes independientes.

Antonio y Maribel Espaillat, junto a la empresa Inversiones E y L, S. R. L., argumentan que la conservación del lugar del colapso, ocurrido el 8 de abril de 2025, es esencial para garantizar su derecho a una defensa efectiva.

La defensa sostiene que cualquier intervención antes de que sus peritos puedan evaluar la estructura impediría determinar con precisión las causas del derrumbe.

En ese sentido, los propietarios han solicitado la participación de expertos nacionales e internacionales en ingeniería estructural. Entre los especialistas propuestos figuran José M. Lockhart, con más de seis décadas de experiencia en análisis forense de fallas estructurales, y Nicolás Saenz, integrante de la firma internacional Thornton Tomasetti, reconocida por su participación en investigaciones de colapsos de gran impacto a nivel mundial.

La controversia se origina tras un Informe Preliminar Técnico Pericial solicitado por el Ministerio Público en julio de 2025, el cual recomienda la demolición inmediata de los restos del edificio. Frente a esta recomendación, la defensa alega que la eliminación de la estructura sin un análisis independiente vulneraría derechos fundamentales.

En un documento dirigido al magistrado Ernesto Ortiz Reynoso, de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, los propietarios advirtieron que la remoción de escombros o cualquier modificación de la escena comprometería el esclarecimiento de la causa generadora de la tragedia.

No obstante, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción estableció que, aunque el peritaje constituye un derecho constitucional, la solicitud deberá ser renovada en la etapa procesal correspondiente, conforme al artículo 304 del Código Procesal Penal.

