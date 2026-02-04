Proyectan que la economía de RD crecería entre 3.6 y 4.5 % este año

El crecimiento económico de la República Dominicana para el año 2026 se proyecta en un rango de entre 3.6 % y 4.5 %, condicionado principalmente por la inversión en obras de capital, los incentivos al mercado hipotecario y el dinamismo en la compra y construcción de viviendas, un sector que ha mostrado una marcada desaceleración en los últimos tres años.

El pronóstico fue presentado durante la “Tertulia Económica 2026” organizada por Ventas e Inversiones, S.R.L. (VINSA), un encuentro anual en el que se evalúa el desempeño de la economía dominicana del año previo y se trazan perspectivas para los siguientes doce meses. En esta edición, los analistas destacaron que en 2025 la economía experimentó una desaceleración significativa frente a las expectativas iniciales.

Vivienda e inmobiliario

En el análisis del sector inmobiliario, VINSA señaló que la alta proporción de propiedades sin título, las limitaciones de acceso al crédito y la necesidad de políticas públicas más efectivas, junto a la modernización del catastro nacional, continúan siendo retos clave para ampliar el acceso a la vivienda, especialmente entre familias que permanecen fuera del sistema financiero formal.

De acuerdo con los datos presentados, alrededor del 68 % de las viviendas del país —unas 2,295,732 unidades— carecen de título de propiedad, lo que limita la bancarización y la posibilidad de acceder a financiamiento hipotecario. Los especialistas estiman que la formalización de un millón de viviendas podría incorporar hasta un 30 % de nuevos demandantes formalizados al mercado, con un impacto directo en la demanda y en el crédito.

Las ventas de proyectos inmobiliarios de viviendas registraron una caída acumulada cercana al 25 % en el segundo semestre de 2025, mientras que los alquileres aumentaron un 6 % respecto a 2024. En contraste, el mercado de reventas mostró mayor dinamismo, con un crecimiento del 60 % en volumen y un incremento del 17 % en el número de transacciones.

Entre los factores que incidieron en la desaceleración del sector construcción e inmobiliario se mencionaron la incertidumbre generada por la propuesta de reforma fiscal, los cambios en las políticas migratorias, una mayor aversión al riesgo por parte de la banca que redujo el acceso al crédito para desarrollos, y los fraudes en ventas en plano que afectaron la confianza de los compradores.

Liquidez, deuda y tipo de cambio

En el plano monetario, se informó que el Banco Central colocó RD$70,000 millones en una subasta de títulos con vencimiento en 2030, quedando pendientes RD$30,000 millones por colocar, y anunció nuevas subastas para captar recursos y reducir riesgos asociados a presiones sobre el tipo de cambio.

Los analistas destacaron que en enero se registró un comportamiento inusual del peso dominicano, con una apreciación en lugar de una devaluación, y proyectaron para el resto del año una devaluación controlada en torno al 4 % y 5 %.

Dolarización de depósitos

En cuanto al sistema financiero, se observó un aumento en la proporción de depósitos en dólares dentro de la banca dominicana, que pasaron de representar el 25 % del total en enero de 2025 a alrededor del 31 %, un crecimiento de unos cinco puntos porcentuales. Este comportamiento fue vinculado a los recortes de tasas aplicados por el Banco Central el año anterior y a una mayor preferencia por la dolarización de los ahorros.

Costo social de la siniestralidad vial

La Tertulia también abordó el impacto económico y social de los accidentes de tránsito en el país. Se estimó que el costo anual por siniestralidad vial supera los RD$180,000 millones, con un promedio de unas 2,500 muertes al año, lo que equivale a entre ocho y diez fallecidos diarios.

Como respuesta, se propuso una iniciativa de gestión ciudadana denominada “Ciudadanos por la Reducción de los Siniestros Viales en la República Dominicana (RESIVIRD)”, orientada a promover un cambio en la conducta de los conductores y a fortalecer la aplicación de la Ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.

Perspectivas

Los analistas concluyeron que la recuperación económica en 2026 dependerá en gran medida de la estabilidad fiscal, el apoyo efectivo al sector vivienda y la inversión en capital humano e infraestructura. Asimismo, subrayaron la importancia de fomentar la bancarización y de diversificar la economía más allá del turismo, impulsando industrias emergentes y un crecimiento más inclusivo y sostenible.

Fuente: Panorama