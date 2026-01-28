¿Qué deberán hacer más de 9.4 millones de dominicanos para obtener su nueva cédula?

Con la entrega realizada al presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje, la Junta Central Electoral (JCE) formalizó este lunes el inicio del proceso de entrega de la nueva cédula.

La JCE ha definido un cronograma de trabajo, elaborando una lista de algunos sectores que serían priorizados en la distribución del documento de identidad y electoral.

El presidente de ese órgano constitucional, Román Jáquez Liranzo, indicó en horas de la mañana que los próximos en recibir el plástico modernizado serían peloteros, empresarios, senadores, diputados, académicos, religiosos, entre otras personalidades.

Mientras que será el próximo 12 de abril cuando los ciudadanos residentes en el territorio nacional podrán optar por renovar su cédula. La diáspora dominicana será convocada a partir de mayo del presente año.

El titular del pleno de la JCE aseguró que los ciudadanos, sin importar su ocupación laboral, tendrán el derecho de aplicar “totalmente gratis”.

Este será el procedimiento:

A partir de abril, cada ciudadano en República Dominicana que haya nacido en ese mes podrá acudir a los establecimientos que indicará la JCE. Así mismo deberán hacerlo los demás hasta que el calendario se sitúe en marzo de 2027 y los dominicanos del exterior hasta enero de 2028.

Las autoridades electorales ejemplificaron con el mandatario Abinader y su esposa, Arbaje, los pasos que deberán superar los más de 9.4 millones de dominicanos cuando acudan en búsqueda de su nueva cédula.

“El primero es el gestor de turno: el ciudadano es recibido por el coordinador del centro, el cual le solicita la cédula física para la validación de su identidad”, explicó Jáquez Liranzo.

El usuario tendrá un ticket de turno único que le servirá a las autoridades para identificarlo hasta tanto pueda culminar con la impresión de la cédula.

Dentro de los requisitos se encuentra presentar su número de contacto, facilitar la captura en imagen de su rostro, formalizar su firma digital y otorgar las huellas dactilares.

Posteriormente, el ciudadano deberá revisar y validar los datos personales que dispondrá el documento de identidad. Al terminar, tendrá que colocar sus huellas dactilares como muestra de aceptación.

Por último, se trasladará hacia el espacio en el cual se encuentra la máquina de grabado en láser, donde entregará la cédula vencida, la cual será “perforada en presencia del ciudadano”.

Jáquez Liranzo expresó que para completar la entrega, “se solicitará nuevamente la colocación de cualquier huella dactilar en el lector y ya el ciudadano se va con su nueva cédula”.

Vigencia

Liranzo recordó que el documento de identidad de los menores de 16 y 17 tendrá vigencia hasta la mayoría de edad, “es decir, 18 años”.

En tanto, las personas entre 18 y 35 años dispondrán de 12 años de vigencia. Los de 36 a 60 años de edad tendrán 16 años de vigencia y los de 61 años o más, 20 años de vigencia.

