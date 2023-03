¿Qué es el LAC4, el centro de formación de ciberseguridad regional en RD?

El pasado cinco de marzo el Hospital Clínic de Barcelona sufrió un ataque cibernético en el que fueron afectados cientos de documentos de los pacientes en una modalidad de secuestro de datos a través del cual se exige una recompensa. En julio de 2022 el grupo de hackers Predatory Sparrow se acreditó un incendio en una planta siderúrgica en Irán. En mayo de 2021 un ataque cibernético tumbó una planta de tratamiento de agua. En 2019 en la India unos hackers produjeron un incidente en una planta nuclear. Y así se van sumando los incidentes graves en sistemas sensibles de los Estados y por esto, cada vez más, la ciberseguridad gana relevancia.

El Gobierno de la República Dominicana ha asumido la ciberseguridad como un asunto «fundamental para la economía dominicana». Sin exageraciones.

Al mismo nivel también está la transformación digital. Lo ha dicho este lunes 27 de marzo el ministro de la Presidencia Joel Santos durante la inauguración en Santo Domingo del ambicioso Centro de Cibercapacidades de Latinoamérica y el Caribe (LAC4), un centro de entrenamiento y aprendizaje en el área de la ciberseguridad para toda la región.

¿Por qué es la ciberseguridad tan importante? Santos explica: «Así como está el mundo tradicional, está el mundo paralelo donde ocurren las transacciones digitales. Este mundo paralelo vive sin reglas y sin fronteras y todos los días estamos en una guerra mundial total. Todos los países son atacados, los atacantes no tienen fronteras, no hay ninguna limitación ni separación entre lo que es lo que es un ataque de Estado y un ataque de particulares. Los tradicionales soldados mercenarios, no tienen ningún tipo de reglas en el mundo y lo particular es que en la medida que los países se van desarrollando y están siendo exitosos, como es el caso dominicano, nos hacemos más dependientes de ese mundo no tradicional y nos hacemos también más vulnerables y esto hace que todas las políticas de Estado estén orientadas a fortalecer la ciberseguridad».

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrel, plantea también la relavancia de la ciberseguridad: «Las guerras en el Siglo XXI desgraciadamente se han hecho y se seguirán haciendo con instrumentos que desgraciadamente matan a la gente; pero nuestra seguridad también va a depender de controlar los instrumentos que imposibilite el funcionamiento de las estructuras críticas», indicó el alto representante quien puso como ejemplo que «antes de lanzar primero el bombardeo físico sobre Ucrania, la noche anterior hubo un ataque cibernético para imposibilitar (la capacidad de respuesta de Ucrania)».

El LAC4 fue inaugurado con fondos de la Unión Europea y con el apoyo técnico de Estonia, uno de los países paradigmas a nivel mundial en la ciberseguridad. En el acto estuvieron presentes el Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrel, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, y el vicepresidente ejecutivo del Indotel, Nelson Arroyo.

Este centro servirá para formar recursos humanos en ciberseguridad con las habilidades en materia de ciberseguridad, mejorar la interoperabilidad, las capacidades del ciberespacio, la investigación y el desarrollo y crear normas nacionales en materia de ciberseguridad en los países de América Latina y el Caribe. El LAC4 fue instalado en el segundo nivel del Edificio de las Telecomunicaciones ubicado en la Ciudad Colonial.

Uno de los principales retos de la ciberseguridad, es la capacidad técnica de quienes se dedican a realizar ataques digitales en la internet con la intención de robar y secuestrar información y datos, ya sea en forma de mercenario o para realizar ransomware. «Podemos tener instituciones docentes de alto nivel (en la formación de personas que se dediquen a la ciberseguridad), pero esto cambia tan rápido en amenaza y en la naturaleza de la amenza que para todo el mundo es difícil mantener el ritmo y por eso son tan importantes estos centros (como el LAC4) de capacitación. Es por esto que este LAC4 será un centro de entrenamiento y conocimiento para toda la región».

