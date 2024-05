«Querido Evan Hansen», musical que ha conquistado «Broadway», regresa a Santo Domingo

Send an email

Broadway on The Stage y Steven Nolasco anunciaron el estreno del aclamado musical «Querido Evan Hansen» (Dear Evan Hansen) en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, los días 27 y 28 de junio de 2024.

De acuerdo a una nota de prensa enviada por Diario Libre, este galardonado espectáculo, que ha conquistado Broadway y el West End, llegará a Santo Domingo para ofrecer presentaciones limitadas que prometen emocionar y conmover al público.

«Querido Evan Hansen» es una poderosa y emotiva producción que aborda temas contemporáneos como la ansiedad, la soledad y la búsqueda de conexión en la era digital.

Querido Evan Hansen ha sido aclamado por la crítica y ha recibido numerosos premios. (SUMINISTRADA)

La historia sigue a Evan Hansen, un adolescente con problemas de ansiedad social que se encuentra en medio de un malentendido tras la muerte de un compañero de clase. A través de una serie de eventos inesperados, Evan se convierte en un héroe inadvertido y su vida cambia de manera radical.

El musical cuenta con música y letras de los aclamados compositores Benj Pasek y Justin Paul, y un guion de Steven Levenson. Desde su estreno, «Querido Evan Hansen» ha sido aclamado por la crítica y ha recibido numerosos premios, incluyendo seis Premios Tony, un Grammy y un Daytime Emmy.

Montaje del musical. (FUENTE EXTERNA)

La banda sonora, conocida por sus emotivas canciones como «Waving Through a Window» y «You Will Be Found», ha resonado profundamente con audiencias de todas las edades.

Detalles

El elenco de la producción local incluye a Emanuel Vásquez en el papel de Evan Hansen , junto con Galina Terrero como Zoe Murphy, Victor Pintor como Connor Murphy, Angela Bernal como Heidi Hansen, Eliana Berretta como Cynthia Murphy, Alan Pérez como Jared Kleinman, Luisa Ramírez como Alana Beck y Moises Romero como Larry Murphy. La producción está dirigida por Steven Nolasco .

local incluye a Emanuel Vásquez en el papel de , junto con Galina Terrero como Zoe Murphy, Victor Pintor como Connor Murphy, Angela Bernal como Heidi Hansen, Eliana Berretta como Cynthia Murphy, Alan Pérez como Jared Kleinman, Luisa Ramírez como Alana Beck y Moises Romero como Larry Murphy. La está dirigida por . La puesta en escena está programada para los días 27 y 28 de junio en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. Las entradas están disponibles en Uepa Tickets, supermercados Nacional y Jumbo, y en la boletería del Teatro Nacional. Se recomienda a los interesados adquirir sus entradas con anticipación debido a la alta demanda esperada.

Fuente: Diario Libre