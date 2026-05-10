Radhamés Jiménez acusa al gobierno de tener el «síndrome del borracho»

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En un recorrido por la provincia de Puerto Plata, el vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo Radhamés Jiménez Peña, acusó al gobierno del PRM de tener el “Síndrome del borracho”, que anda dando tumbos sin rumbo, y vendiéndole falsedades al pueblo dominicano.

“Este gobierno tiene el síndrome del borracho, que anda dando tumbos sin rumbo, viven improvisando y vendiéndole falsedades al pueblo dominicano, yo recuerdo que, en el año 2020, cuando llegaron al poder anunciaron la construcción de la autovía del ámbar, que uniría a Santiago con Puerto Plata, ya de eso hace 5 años vamos para 6, y no tienen ni los planos; por eso decimos que es un gobierno que vive de falsedades y mentiras”, sostuvo el dirigente político.

Junta Central enmienda plana al gobierno

Jiménez Peña sostuvo que el último invento del PRM, es despojar a los partidos de los recursos que la ley electoral les otorga.

“Primero bajaron el 50%, ahora de ese 50% quieren seguir rebajando y dejarlos en 25%, porque a ellos no le hace falta recursos, porque lo tienen todo, y han demostrado que ni Trujillo hizo un uso tan abusivo de los recursos públicos como lo ha hecho el gobierno del PRM, en estos casi 6 años”, expresó

Sostuvo que la Junta Central Electoral, en su último comunicado “se puso los pantalones”, y le enmendó la plana al gobierno, cuando dijo que, si el PRM trata de materializar la acción de reducir los fondos a los partidos políticos, le estaría dando una puñalada mortal a la democracia en República Dominicana.

Juramentaciones

En su amplio recorrido el vicepresidente de la organización que lidera Leonel Fernández, juramentó decenas de experremeístas, de y de otras organizaciones, tanto en el municipio de La Isabela como en Luperón.

En la Isabela destacan: Perla González, Yagelina Cruz, Francia Albert, Lorenzo, Samuel Vargas, Germayory Pascual, Willy Taveras, Roselia González, Roberto Gonelll, Caluribel Estévez, Irenia Gómez, Ysidra González, Anderson Sánchez, Griselda de Los Santos, otros.

En Luperón quedaron juramentados dirigentes deportivos, y líderes comunitarios, entre estos: Alberto Cueto, Manuel Camilo, Randy Tavares, Manuel Valdez, Rodolfo Clase, Juan Cabrera.

El coordinador político de la FP, estuvo acompañado por los miembros de la Dirección Política : Dionis Sánchez, José Del Castillo, Francis Vargas, Ivannia Rivera Núñez, Marcos Cross, Franklin Peña, y demás dirigentes y simpatizantes de esa organización.

FUENTE: PANORAMA