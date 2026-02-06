Radhamés Jiménez pondrá en circulación su libro “Las cárceles el último eslabón del Sistema de Justicia Penal”

El exprocurador general de la República Radhamés Jiménez Peña, presentará mañana sábado, en Santiago su más reciente libro titulado “Las cárceles el último eslabón del Sistema de Justicia Penal”, está previsto que a la actividad asistan profesionales del derecho, políticos, periodistas y demás personalidades de la vida pública de esa provincia y de otras localidades del país.

Jiménez, explicó que el libro aborda el tema carcelario desde sus orígenes, así como los diferentes sistemas penitenciarios que hoy existen en el mundo, de igual forma se tratan temas conexos a los derechos fundamentales de personas que viven privadas de libertad, las convenciones y tratados internacionales que versan sobre ese particular, y temas colaterales que rigen el sistema carcelario, como son la política criminal, y las penas alternativas a la prisión.

El jurisconsulto agregó que la obra recoge todo lo concerniente al movimiento de justicia restaurativa, que pone especial atención a la resolución alternativa de conflictos, de igual modo pone interés a la victimología, colocándolo como centro de atención en la mediación de conflictos, como elemento fundamental para el abordaje de la conflictividad social.

Otros temas tratados

La prisión preventiva en el país vista desde la constitución del año 2010. Abordaje del trabajo realizado en el sistema penal periodo 2004-2012, tendentes al nuevo modelo penitenciario, así como otros temas de interés y de actualidad en materia penitenciaria. La actividad será realizada en el Hotel Matum a las 10:00 am.

Fuente: Panorama