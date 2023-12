Ray Guevara: “Es difícil construir un tribunal en 12 años, pero es muy fácil destruirlo en cuatro»

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, advirtió este viernes que con la escogencia de los miembros de ese alto tribunal «no se puede inventar», por lo que exhortó que se debe fortalecer la institucionalidad, no debilitarla.

“Aquí ahora se sustituyen cinco jueces y a este presidente de la República (Luis Abinader) le ha tocado presidir un consejo que habrá nombrado mañana, pasado mañana, el lunes, martes, miércoles nueve jueces del Tribunal, y si gana las elecciones, en el 2027 va a nombrar cuatro más, serán los 13 jueces. No es solo el presidente que interviene en eso, hay otros sectores que intervienen, pero no hay dudas que tiene un peso en específico y yo he orado por él (Abinader), he orado por los consejeros, porque con esto no se puede inventar, con esto no se puede invitar amistades ni sentimientos para complacer a nadie. No hay más nada después, no se puede jugar con eso”, señaló Guevara.

Apuntó que: “Es difícil construir un tribunal en 12 años, pero es muy fácil destruirlo en cuatro años por diabluras, y si no hay el respeto a la institucionalidad del tribunal, si no hay la conciencia de que la independencia nace con la actitud personal, con el trabajo de los jueces que están ahí, de los servidores constitucionales, la República Dominicana se vería de pronto, imagínese usted lo que es el sector privado, la inversión privada, en un bamboleo porque los tribunales de la República no garanticen el derecho de propiedad, la libre empresa o las libertades fundamentales, imagínense eso. Véanse en el espejo de lo que está pasando en países hermanos, no quiero mencionar a Venezuela, Nicaragua, no quiero mencionar a ninguno de esos países”.

Milton Ray Guevara habló en un acto preparado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) para reconocer la trayectoria del magistrado, donde señaló que el tribunal es un instrumento del pueblo dominicano y de todos los sectores sociales, “porque cree en una justicia que no se arrodilla ante el poder político ni ante poder económico ni frente al poder extranjero ni frente al poder nacional”.

“Sus jueces han trabajo así y este servidor se siente muy tranquilo, porque yo lo único que pedí cuando me designaron…fue oración, mucha oración y la gente ha orado por mí y no hay nada que sea tan fuerte como el poder de la oración y tú siempre tienes el ánimo de, aferrado a la verdad, a los principios, no doblarte frente al poder”, resaltó el titular del TC.

Dijo, además, que: “Hay una tendencia de complacer el poder. Lo que se está jugando en este país es más que eso, es la suerte de nuestros hijos, de nuestros nietos, de una sociedad que con todas sus dificultades hoy en día es un ejemplo, es un tesoro la República Dominicana”.

Advirtió que: “Cuando uno ve lo que está pasando en la cercanía, hasta en Europa, los sobre saltos y el autoritarismo regado en todo el continente –peligroso eso, muy peligroso lo que está pasando en la vecindad”.

También el magistrado aprovechó el escenario para pedir que: “La República Dominicana tiene que apoyar y firmar, y los poderes públicos tienen que trabajar para el fortalecimiento del Tribunal Constitucional”.

El pasado jueves concluyeron las entrevistas a los aspirantes al Tribunal Constitucional (TC), por lo que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se apresta a ponderar las candidaturas, luego de lo cual cada uno de los miembros someterá su propuesta.

Fuente: DL