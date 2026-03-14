RD asegura su clasificación al béisbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La República Dominicana aseguró su clasificación al torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras su contundente victoria por nocaut 10-0 frente a la Corea del Sur en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El triunfo dominicano, combinado con la victoria 5-3 de la Estados Unidos sobre Canadá, garantizó que el conjunto quisqueyano se convierta en uno de los equipos del continente americano mejor posicionados del torneo, lo que le otorga el boleto directo a la cita olímpica.

Según el sistema de clasificación establecido por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), los dos equipos de América mejor ubicados en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 obtienen plazas directas para el torneo olímpico de Los Ángeles 2028.

Con su marca perfecta de cinco victorias sin derrotas en el campeonato, República Dominicana se consolidó como el país americano con el mejor récord, lo que asegura su presencia en los Juegos Olímpicos.

Cabe destacar que Estados Unidos también está clasificado automáticamente a la justa olímpica en su condición de país anfitrión, por lo que su participación no afecta la asignación de las plazas destinadas a los equipos del continente.

Mientras tanto, selecciones como Puerto Rico, Venezuela y Canadá continúan disputando la otra plaza disponible de América para el torneo olímpico.

El béisbol regresará al programa olímpico en Los Ángeles 2028 y se espera que el torneo se celebre en el Dodger Stadium, uno de los escenarios más emblemáticos del deporte.

FUENTE: DE ULITMO MINUTO