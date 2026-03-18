RD proyecta construir puerto espacial en Pedernales con inversión mayor a US$600 millones de dólares

República Dominicana avanza su incursión en el sector aeroespacial con la presentación del proyecto de puerto espacial comercial en Pedernales, cuya inversión estimada asciende a los 600 millones de dólares, según informó Burton Catledge, CEO de la empresa Launch On Demand (LOD Holdings), durante el acto de presentación en el Palacio Nacional.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, detalló que el proyecto contempla el desarrollo de una instalación comercial para lanzamientos de satélites, con miras a posicionar al país en la industria aeroespacial global.

El proyecto tendrá como ubicación el municipio de Oviedo, en la provincia de Pedernales, como lo había anunciado el presidente Luis Abinader en la rendición de cuentas del 27 de febrero de este año.

Burton Catledge aseguró que este proyecto marcará un paso decisivo en la inserción del país en la economía espacial global, ya que este sector en rápida expansión está impulsado por la creciente demanda de servicios de lanzamiento de satélites y operaciones orbitales.

«El futuro del espacio dependerá de quien se atreva a construirlo hoy; la República Dominicana da ese paso decisivo, liderando con visión, creando oportunidades para su talento y mostrando a los jóvenes y niños que soñar con el espacio es posible», expresó Catledge.

Reveló que el diseño del proyecto inició hace apenas dos semanas, mientras que el primer lanzamiento espacial se estima que será en mayo de 2028.

El proyecto

El proyecto contempla la construcción de un puerto espacial comercial acompañado de un hub energético integrado, con capacidad estimada de 200 megavatios, orientado tanto a las operaciones aeroespaciales como al fortalecimiento de la red eléctrica nacional, de acuerdo a la Presidencia de la República.

Asimismo, se prevé el desarrollo de infraestructura logística, hídrica y tecnológica, incluyendo una planta desalinizadora y sistemas avanzados para la mitigación acústica durante los lanzamientos.

Desde su fase inicial, detalló el ministro Paliza, el diseño se ha desarrollado bajo criterios de sostenibilidad. La selección del emplazamiento responde a su baja densidad poblacional y condiciones geográficas favorables, mientras que el diseño incorpora tecnología de punta para cumplir estrictamente con las evaluaciones ambientales y normativas nacionales e internacionales aplicables.

La Presidencia informó en un comunicado de prensa que en el ámbito legal, el proyecto se desarrollará conforme a un marco regulatorio adaptado a las mejores prácticas internacionales, tomando como referencia modelos como los de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, con el objetivo de garantizar operaciones seguras, transparentes y competitivas. Este enfoque busca facilitar la inversión extranjera y promover la participación de la República Dominicana en acuerdos estratégicos como CAFTA-DR.

El modelo financiero estará basado en inversión privada, alianzas estratégicas y mecanismos internacionales de financiamiento para infraestructura, con una inversión estimada de más de 600 millones de dólares, orientados a asegurar la sostenibilidad y viabilidad a largo plazo del proyecto.

Asimismo, destacaron que el Estado dominicano no asumirá costos en la ejecución del proyecto, ya que será financiado mediante capital privado, alianzas estratégicas y capital de riesgo. Aunque se confirmó la participación de inversionistas internacionales, sus identidades se mantienen bajo acuerdos de confidencialidad.

El plan incluye una planta energética híbrida de 200 megavatios para abastecer las operaciones, así como infraestructura complementaria que abarcaría desalinización de agua, producción de propelentes y servicios logísticos.

De acuerdo con el CEO de Launch On Demand, el modelo de negocio generaría ingresos a través de diversas áreas, entre ellas la generación energética, producción de gases industriales, desalinización, licenciamiento, lanzamientos espaciales y servicios de mantenimiento y soporte satelital.

Durante la exposición también se hizo referencia a casos como Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, destacando que este tipo de infraestructuras puede desarrollarse en armonía con el medio ambiente, bajo estrictas evaluaciones.

FUENTE: LISTIN DIARIO