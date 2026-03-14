RD vence por nocaut a Corea del Sur y avanza a semifinal del Clásico Mundial

La selección de la República Dominicana selló este viernes una victoria contundente frente a Corea del Sur, logrando avanzar a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras propinar un nocaut de 10-0. El dominio quisqueyano fue absoluto desde el montículo gracias a una actuación impecable de Cristopher Sánchez, quien logró neutralizar por completo a la ofensiva surcoreana durante todo el encuentro.

El equipo dominicano marcó el ritmo del partido desde temprano, estableciendo una ventaja crucial en la segunda entrada con un ramillete de tres carreras. La chispa ofensiva la encendió Junior Caminero, quien conectó un triple remolcador que puso a vibrar a la fanaticada y abrió el marcador, dejando claro el destino del enfrentamiento desde los primeros episodios.

La estocada definitiva llegó de la mano de Austin Wells, quien conectó un cuadrangular con dos corredores en base para sumar tres carreras más a la cuenta dominicana. Con esta combinación de pitcheo dominante y un bateo oportuno y explosivo, el conjunto dominicano reafirma su estatus de favorito y se prepara ahora para los retos de la siguiente fase del torneo internacional.