Realizan pruebas finales con carga real en la Línea 2C del Metro de Santo Domingo

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) continúa avanzando en la puesta en marcha de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conectará el municipio de Los Alcarrizos con el resto del Gran Santo Domingo.

En un audiovisual divulgado recientemente, se observa la ejecución exitosa de las pruebas finales con simulación de carga real en el referido tramo, donde el tren se desplaza con normalidad a lo largo de la vía férrea. Estas evaluaciones forman parte de los protocolos técnicos previos a la entrada en funcionamiento del servicio comercial.

Desde el inicio de la fase de pruebas, la Línea 2C del Metro de Santo Domingo ha sido sometida a distintos ensayos dinámicos y operacionales. En etapas anteriores se realizaron recorridos en vacío, pruebas de señalización, verificación de sistemas eléctricos, telecomunicaciones y frenado, así como evaluaciones de seguridad en estaciones y túneles.

Las pruebas con carga real representan una de las últimas fases del proceso, ya que simulan condiciones similares a las que se presentarán durante la operación regular del sistema, permitiendo medir el comportamiento del tren, la estabilidad de la vía y la respuesta de los sistemas ante escenarios de alta demanda.

De acuerdo con lo informado por OPRET, estos trabajos técnicos forman parte del cronograma previo a la inauguración oficial del tramo, la cual será anunciada una vez concluyan todas las evaluaciones y se certifique el cumplimiento de los estándares de seguridad y operación establecidos.

La entrada en funcionamiento el próximo 24 de febrero de esta extensión del Metro busca mejorar la movilidad de miles de residentes en la zona oeste del Gran Santo Domingo, reduciendo tiempos de traslado y descongestionando las principales vías de acceso a la capital.

FUENTE: EL CARIBE