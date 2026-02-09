Realizarán Consulta Nacional sobre el acceso a la justicia para las mujeres

El Ministerio de la Mujer anuncia la Gran Consulta Nacional sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres 2026, un proceso democrático y participativo que se desarrollará en todo el territorio nacional, con el objetivo de identificar barreras, avances y desafíos en el acceso a la justicia para todas las mujeres en la República Dominicana.

El anuncio se realizó durante un encuentro encabezado por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, junto a las gobernadoras provinciales, como parte de los preparativos del país para su participación en la 70.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW 2026), cuyo tema prioritario es garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas.

Durante el encuentro, la institución presentó la metodología de la Consulta Nacional, concebida como un ejercicio multinivel, intersectorial y territorial, que permitirá recoger insumos directamente desde las provincias, con la articulación de las gobernaciones, los distintos poderes del Estado y actores clave del sistema de justicia.

La ministra Reyes destacó que esta Gran Consulta Nacional busca escuchar directamente a las mujeres, identificar barreras geográficas, culturales y estructurales que limitan su acceso a la justicia, visibilizar buenas prácticas locales y generar consensos en torno a las prioridades de reforma, fortalecimiento institucional y políticas públicas.

Asimismo, se socializaron los próximos pasos del proceso, que incluyen la realización de consultas provinciales, una consulta virtual y un encuentro nacional de cierre.

Los resultados servirán como insumo para la posición país que presentará la República Dominicana ante la CSW 2026, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, el próximo mes de marzo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Con esta iniciativa, el Ministerio de la Mujer reafirma el compromiso del Gobierno dominicano de ofrecer una respuesta intersectorial, coordinada y focalizada frente a la violencia contra las mujeres, y de avanzar hacia sistemas de justicia más accesibles, inclusivos y efectivos para todas.

Rol de las gobernadoras

Durante el encuentro se reafirmó que las gobernadoras constituyen el vínculo directo entre el Poder Ejecutivo y las necesidades territoriales.

Su conocimiento sobre la operatividad de los servicios de justicia y protección resulta fundamental para identificar barreras estructurales que no siempre son visibles en las estadísticas nacionales.

El Ministerio de la Mujer, como órgano rector, reconoce que la política pública resulta inerte si no cuenta con un brazo ejecutor sólido en el territorio.

En ese sentido, la ministra Reyes afirmó que “actualmente existe una necesidad impostergable de fortalecer los lazos entre el órgano rector y las gobernaciones”.

El encuentro contó con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas, incluyendo la Oficina de la Coordinación Residente, UNFPA y UNICEF, así como de la Embajada Británica, y contribuirá a fortalecer el posicionamiento del país y del Ministerio de la Mujer ante la CSW 2026, en coherencia con la Agenda 2030 y la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Fuente: Panorama