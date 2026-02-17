Reanudan audiencia del caso Coral y Coral 5G, que está en fase de conclusiones

Fue reanudada este martes la audiencia del denominado caso Coral y Coral 5G en la Sala de Audiencias del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde las defensas presentan sus conclusiones finales.

En este caso, el Ministerio Público establece que, presuntamente, se sustrajo al Estado más de RD$4,500 millones, cuyo principal imputado es el general Adán Cáceres.

Según el órgano acusador, la estructura corrupta operó desde el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Las defensas de los imputados presentan sus conclusiones, en procura de que el tribunal los absuelva o les rebaje las solicitudes del Ministerio Público, que alcanzan hasta 20 años de prisión.

El Ministerio Público solicitó, además de Cáceres, condenas de 20 años de prisión, el pago de 400 salarios mínimos y el decomiso de inmuebles contra los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD).

Asimismo, pidió 15 años de prisión, multa de 300 salarios mínimos y decomiso de bienes para Rossy Guzmán (La Pastora) y Kelman Santana.

En cuanto al testigo clave Raúl Alexander Girón Jiménez, el Ministerio Público solicitó una condena de cinco años de prisión con pena suspendida, entre otros implicados.

Fuente: N Digital