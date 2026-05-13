“Recorten el 100% al PRM”: Leonel Fernández arremete contra propuesta de reducir fondos a partidos

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SANTO DOMINGO.-El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, lanzó fuertes críticas al Gobierno al rechazar la propuesta de reducir en un 50% los recursos que reciben los partidos políticos a través de la Junta Central Electoral (JCE), y planteó que, en cambio, se elimine el total del financiamiento al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Dice que van a recortar el 50% de los recursos que los partidos reciben de la Junta Central Electoral. ¡Qué bárbaro! ¿Usted quiere realmente ser justo? Elimine todo lo que la Junta le da al PRM, porque ese sí tiene fuentes de donde recibir dinero para mantenerse en la política dominicana”, expresó.

El también exmandatario cuestionó lo que considera un trato desigual hacia las organizaciones políticas, asegurando que el oficialismo cuenta con ventajas que no poseen los partidos de oposición.

“No hay que recortarle el 50% a los partidos de oposición, recorten el cien por ciento al PRM, que esos sí saben dónde se ordeña la vaca”, sostuvo.

Fernández reiteró que los partidos políticos son instituciones de carácter constitucional y fundamentales para el fortalecimiento de la democracia, por lo que deben ser respetados.

En ese sentido, afirmó que desde la llegada al poder del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader, se ha evidenciado una actitud adversa hacia las organizaciones políticas.

“Los partidos políticos son instituciones de carácter constitucional y, por tanto, tienen que ser respetados como organizaciones que fortalecen la democracia dominicana, pero hemos sentido que este gobierno, desde que se instaló en el poder, se la ha cogido con los partidos políticos”, manifestó.

El líder de la Fuerza del Pueblo también recordó que anteriormente se había planteado recortar el presupuesto de los partidos para la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Santo Domingo Este, proyecto que, según indicó, no se concretó.

Fuente: El Democrata