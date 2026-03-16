Recuperan cadáver de un hombre en aguas del mar Caribe en la avenida España

Las autoridades policiales y de socorro se desplazaron la tarde de este lunes hacia la avenida España, en el municipio de Santo Domingo Este, tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en las proximidades del litoral marino. El descubrimiento, que tuvo lugar en una zona rocosa cercana a las aguas del Mar Caribe, atrajo de inmediato la atención de decenas de curiosos y transeúntes, lo que obligó a las unidades de la Policía Nacional a acordonar el área para preservar la escena y facilitar las labores de los médicos legistas.

Al lugar se presentaron agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y representantes del Ministerio Público, quienes iniciaron el levantamiento de las primeras evidencias para tratar de identificar a la víctima. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles definitivos sobre la identidad de la persona fallecida, ni han precisado si el cuerpo presenta signos visibles de violencia o si se trata de un deceso por ahogamiento, a la espera de que se realice la autopsia correspondiente.

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 también brindó asistencia en el perímetro mientras se coordinaba el traslado de los restos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Este incidente generó una fuerte congestión vehicular en esta importante vía de la zona oriental, mientras las unidades de investigación profundizan en las pesquisas para determinar las circunstancias exactas de la muerte y establecer si existen indicios de criminalidad en el hecho.