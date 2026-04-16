Refidomsa registra resultados históricos y aumenta su volumen de ventas en el primer trimestre de 2026

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Santo Domingo. – La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) informó que durante el primer trimestre de 2026 registró un importante crecimiento en el volumen de ventas de combustibles, consolidando un desempeño operativo destacado y fortaleciendo su posicionamiento en el mercado nacional.

Este crecimiento en el volumen de ventas se produjo en un contexto de operaciones estables y abastecimiento continuo, permitiendo a la institución responder de manera efectiva a la demanda del mercado, a pesar de la crisis mundial y de los retos del entorno internacional.

Como resultado de este dinamismo en el volumen de ventas, la institución también alcanzó un desempeño financiero sobresaliente, acumulando beneficios por RD$3,638,677,000 entre enero y marzo de 2026, cifra que supera las utilidades totales de RD$3,200 millones registradas en todo el año 2025.

El comportamiento del trimestre estuvo marcado por un hito histórico en marzo de 2026, cuando Refidomsa registró utilidades por RD$2,260,443,078.

El desempeño mensual refleja una evolución creciente a lo largo del periodo:

• Enero 2026: RD$459,183,303

• Febrero 2026: RD$919,051,209

• Marzo 2026: RD$2,260,443,078



Además del crecimiento en las ventas, la Refinería destacó que estos resultados se lograron manteniendo operaciones normales y garantizando el abastecimiento continuo de combustibles en todo el territorio nacional, incluso en un entorno internacional retador.

Al referirse a este desempeño, Samuel Pereyra, presidente de Refidomsa, expresó: “Este crecimiento en el volumen de ventas y las utilidades es el resultado de una gestión enfocada en la eficiencia, la planificación y la capacidad de respuesta ante la demanda del mercado y el desafío del entorno. EnRefidomsa hemos demostrado que es posible fortalecer nuestras operaciones mientras cumplimos con nuestra responsabilidad de garantizar el suministro oportuno de combustibles del país.”

Refidomsa reafirma su compromiso con la eficiencia, la transparencia y el impulso del progreso para la República Dominicana.

Fuente: El pregonero