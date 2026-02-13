Regidor Yhan Carlos Ortiz denuncia supuesto atropello contra haitianos

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Municipio Tabara Arriba, Azua. – El regidor Yhan Carlos Ortiz denunció lo que calificó como un atropello contra haitianos indocumentados, señalando presuntas irregularidades en los procesos de repatriación que se estarían llevando a cabo en la zona.

El concejal manifestó que está de acuerdo con que los extranjeros en condición migratoria irregular sean devueltos a su país de origen, conforme a lo que establece la ley. Sin embargo, expresó su rechazo ante la supuesta práctica de exigir dinero para permitirles regresar al territorio dominicano.

“Estoy de acuerdo en que los nacionales haitianos indocumentados sean llevados a su país, pero no comparto la idea de quitarles dinero. Se está hablando de cobros entre 15 mil y 20 mil pesos para traerlos de vuelta”, afirmó Ortiz.

El regidor hizo un llamado directo al director de Migración en el municipio Tábara Arriba y el paraje sajanoa calificando la situación como un abuso que debe ser investigado por las autoridades competentes.

Fuente: De Ultimo Minuto