República Dominicana queda eliminada de la Serie del Caribe tras caer ante México Verde

República Dominicana quedó fuera de la Serie del Caribe luego de que México Verde (Tomateros de Culiacán) eliminara este viernes a los Leones del Escogido al vencerlos 9-4 en la primera semifinal del torneo, disputada en Zapopan, Jalisco.

Con un bateo explosivo de 13 imparables, los Tomateros remontaron el marcador gracias a un jonrón clave del dominicano Esteban Florial en la cuarta entrada, que volteó el partido y marcó el rumbo definitivo del encuentro. Fue la segunda victoria consecutiva de los mexicanos sobre los Leones, tras superarlos también en la última jornada de la ronda regular.

El triunfo fue para Anthonny Gose, mientras que Kenny Hernández cargó con la derrota. Con este resultado, los Tomateros igualaron la hazaña lograda por los Tigres del Licey en 2012, al avanzar a la final pese a finalizar segundos en su liga local.

Por los Tomateros abrió David Reyes, quien trabajó 4.2 entradas, permitió cuatro hits y dos carreras, otorgó dos boletos y ponchó a dos. El relevo estuvo a cargo de Anthonny Gose, Norman Elenes, Sasagi Sánchez, Rafael Córdova y Guadalupe Chávez.