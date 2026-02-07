República Dominicana queda eliminada de la Serie del Caribe tras caer ante México Verde
República Dominicana quedó fuera de la Serie del Caribe luego de que México Verde (Tomateros de Culiacán) eliminara este viernes a los Leones del Escogido al vencerlos 9-4 en la primera semifinal del torneo, disputada en Zapopan, Jalisco.
Con un bateo explosivo de 13 imparables, los Tomateros remontaron el marcador gracias a un jonrón clave del dominicano Esteban Florial en la cuarta entrada, que volteó el partido y marcó el rumbo definitivo del encuentro. Fue la segunda victoria consecutiva de los mexicanos sobre los Leones, tras superarlos también en la última jornada de la ronda regular.
El triunfo fue para Anthonny Gose, mientras que Kenny Hernández cargó con la derrota. Con este resultado, los Tomateros igualaron la hazaña lograda por los Tigres del Licey en 2012, al avanzar a la final pese a finalizar segundos en su liga local.
Por los Tomateros abrió David Reyes, quien trabajó 4.2 entradas, permitió cuatro hits y dos carreras, otorgó dos boletos y ponchó a dos. El relevo estuvo a cargo de Anthonny Gose, Norman Elenes, Sasagi Sánchez, Rafael Córdova y Guadalupe Chávez.
Por los Leones inició Óscar de la Cruz, quien lanzó 3.1 entradas, permitió cuatro hits y tres carreras, con problemas de control. Fue sustituido por Kenny Hernández, quien permitió el cuadrangular de Florial con dos corredores en base. También lanzaron Emailín Montilla, Alex Colomé, Jefry Yan, Deurys Carrasco y Jimmy Cordero.
Los Leones tomaron ventaja temprano con una carrera en el segundo episodio y otra en el tercero, pero México respondió con un rally decisivo entre el cuarto, sexto y séptimo inning. En el séptimo episodio, los Tomateros fabricaron cuatro carreras para asegurar el triunfo. La última anotación dominicana llegó en el octavo inning, impulsada por Gustavo Núñez.
Ahora, los Tomateros esperan al ganador de la segunda semifinal entre los Cangrejeros de Santurce y los Charros de Jalisco, para disputar este sábado por la noche la Gran Final de la Serie del Caribe 2026.
Fuente: Ntelemicro.
