República Dominicana será sede permanente del diálogo regional del World Governments Summit

La República Dominicana y el World Governments Summit (WGS) acordaron celebrar de manera anual un Diálogo Regional del World Governments Summit para América Latina en territorio dominicano.

Summit América Latina – World Governments Summit 2026 se celebrará a finales de este año y se dio a conocer tras la firma de una carta de intención anunciada durante el cierre de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se desarrolló en Dubái hasta este jueves.

El encuentro regional se realizará en el país de forma anual y tendrá como objetivo reunir a autoridades gubernamentales, representantes del sector privado y tomadores de decisiones internacionales, con una agenda centrada en el diálogo interregional, la inversión y el intercambio de experiencias en políticas públicas entre América Latina y Medio Oriente.

De acuerdo con la nota informativa de la Presidencia, la cumbre contribuirá con:

Fomentar la cooperación estratégica entre ambas regiones.

Impulsar flujos de inversión desde los Emiratos Árabes Unidos hacia América Latina.

Intercambiar mejores prácticas de políticas públicas.

Debatir los grandes desafíos y oportunidades del desarrollo, la gobernanza y la economía global.

Acuerdo firmado en Dubái

De izquierda a derecha: el presidente Luis Abinader; el ministro Víctor Bisonó; el ministro de Asuntos del Gabinete y presidente de la Organización del World Governments Summit, H. E. Mohammad Abdullah Al Gergawi; y el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante del Emirato de Dubái, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, en la firma de un acuerdo para establecer diálogo regional en República Dominicana el 5 de febrero de 2026. (FUENTE EXTERNA)

La carta de intención fue firmada en Dubái por H. E. Mohammad Abdullah Al Gergawi, ministro de Asuntos del Gabinete y presidente de la Organización del World Governments Summit, y por el ministro de Vivienda y Edificaciones de la República Dominicana, Víctor -Ito- Bisonó.

El acto contó con la presencia de Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante del Emirato de Dubái, así como del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, en calidad de testigos.

El acuerdo establece la intención conjunta de celebrar en la República Dominicana un Diálogo Regional Anual del World Governments Summit para América Latina, cuya primera edición bajo este formato está prevista para 2026.

Continuidad del proceso iniciado en 2025

La celebración de este diálogo regional da continuidad al proceso iniciado en 2025, cuando la República Dominicana acogió el primer encuentro regional del World Governments Summit realizado fuera de los Emiratos Árabes Unidos.

Ese mismo año, el World Governments Summit suscribió un memorando de entendimiento con el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), con el propósito de desarrollar iniciativas conjuntas de análisis, diálogo y formulación de políticas públicas.

De acuerdo con lo establecido en ese memorando, el Diálogo Regional del World Governments Summit en la República Dominicana se realizará en coordinación con el CAPP, incorporando componentes técnicos y académicos al programa del evento.

El Summit América Latina – World Governments Summit 2026 buscará reunir a líderes gubernamentales, empresarios, inversionistas, organismos internacionales y expertos, con el propósito de fomentar la cooperación entre regiones, promover flujos de inversión, intercambiar experiencias en políticas públicas y debatir temas relacionados con desarrollo, gobernanza y economía global.

Con este acuerdo, la República Dominicana se convierte en sede permanente del diálogo regional del World Governments Summit para América Latina.

