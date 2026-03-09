República Dominicana vence a Israel y avanza a los cuartos de final del Clásico Mundial

Miami, Florida La Selección de República Dominicana de béisbol derrotó este lunes 10-1 a la Selección de Israel de béisbol y aseguró su clasificación a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La ofensiva dominicana estuvo encabezada por Fernando Tatis Jr., quien impulsó seis carreras, cuatro de ellas gracias a un grand slam conectado en la segunda entrada, el primero para un jugador dominicano en la historia del torneo.

El batazo con las bases llenas amplió la ventaja dominicana a 5-0 y marcó el rumbo del encuentro disputado en el LoanDepot Park de Miami.

En el montículo, el abridor Brayan Bello tuvo una actuación dominante al lanzar cinco sólidas entradas en las que permitió apenas un hit un cuadrangular solitario, ponchó a siete bateadores y no concedió boletos.

La ofensiva quisqueyana también contó con un cuadrangular solitario de Oneil Cruz, quien además anotó tres carreras. Con ese batazo, República Dominicana llegó a nueve jonrones en el torneo, consolidándose como uno de los equipos más poderosos ofensivamente.

Israel anotó su única carrera en el quinto episodio con un jonrón de Spencer Horwitz frente a Bello.

Luego del abridor dominicano, el relevo mantuvo el dominio desde el montículo. Gregory Soto, Carlos Estévez, Wandy Peralta y Seranthony Domínguez completaron la labor para asegurar la victoria.

República Dominicana agregó dos carreras más en el séptimo inning con un sencillo de Tatis Jr. que remolcó a Cruz y a Geraldo Perdomo. Posteriormente, Agustín Ramírez produjo otra anotación con un rodado a segunda base y Erik González selló el marcador con un triple remolcador en el noveno episodio.

Con su tercer triunfo consecutivo en el Grupo D, el equipo dirigido por Albert Pujols aseguró su boleto a la siguiente ronda del torneo.

Los dominicanos tendrán jornada libre este martes y regresarán al terreno el miércoles para enfrentar a la Selección de Venezuela de béisbol en el último partido de la fase de grupos, duelo que definirá el primer lugar del grupo.

