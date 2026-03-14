Retiran multivitamínicos masticables en EE.UU. por contener menos vitamina D de la indicada

Una serie de multivitamínicos masticables con flúor distribuidos en 25 estados de Estados Unidos fue retirada del mercado luego de detectarse que contenían niveles más bajos de vitamina D de los declarados en la etiqueta, según registros de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

La medida involucra productos fabricados por Winder Laboratories, LLC, con sede en Georgia, y responde a una revisión oficial que determinó que los suplementos presentaban “subpotencia”, es decir, no entregaban la cantidad mínima del nutriente indicada en el etiquetado.

El retiro abarca dos presentaciones del producto Multivitamin with Fluoride Chewable Tablets, ambos en envases de 100 tabletas sabor uva.

Una de las versiones corresponde a la presentación con 0,25 mg de flúor, identificada con el código NDC 75826-169-10. La otra es la presentación con 1 mg de flúor, registrada con el NDC 75826-171-10. En ambos casos se detectaron niveles insuficientes de vitamina D para cumplir con los estándares regulatorios establecidos en Estados Unidos.

Los lotes afectados incluyen los números 1692303 y 1692304, con fecha de vencimiento en octubre de 2025, así como el lote 1712301 con vencimiento en noviembre de 2025.

Distribución en 25 estados

De acuerdo con la base de datos oficial del regulador sanitario, los productos fueron distribuidos a farmacias y distribuidores en 25 estados y territorios, entre ellos California, Texas, Nueva York, Florida, Pensilvania y Puerto Rico.

En total se enviaron 422 casos del producto con 0,25 mg de flúor y 210 casos del de 1 mg. Cada caso contenía 12 frascos con 100 tabletas masticables.

Clasificación de bajo riesgo

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos clasificó el incidente como un retiro de Clase III, el nivel más bajo en la escala de riesgo sanitario.

Este tipo de clasificación se utiliza cuando la exposición al producto no es probable que cause efectos adversos graves en la salud, aunque sí constituye una violación a las normas de calidad y etiquetado.

La vitamina D es un nutriente esencial para la absorción de calcio y el desarrollo de huesos y músculos, especialmente durante la infancia y la adolescencia, según el Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Inspección y advertencia al laboratorio

El caso se produce después de que la FDA enviara una carta de advertencia a Winder Laboratories, LLC el 7 de enero de 2026, tras identificar deficiencias en las prácticas de manufactura durante una inspección.

El regulador señaló problemas como residuos en equipos y fallas en los controles internos de calidad, lo que podría afectar la seguridad y eficacia de los productos fabricados por la compañía.

Debido a estas irregularidades, el laboratorio fue instruido a implementar acciones correctivas y presentar un plan detallado para mejorar sus procesos de producción.

FUENTE: N DIGITAL