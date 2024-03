Ricardo Nieves: «No me gustó el partido que escogió Roque; yo no quiero nada con los Trujillo»

Santo Domingo, RD. – El comunicador Ricardo Nieves expresó que no le gustó el partido que eligió Roque Espaillat (El Cobrador), candidato presidencial del Partido Esperanza Democrática que lidera Ramfis Trujillo, sosteniendo que en su ideario mental no quiere nada que tenga que ver con un apellido que esté ligado «con la sangre derramada» de la nación.

«No me gustó ese partido que escogió Roque, yo no quiero nada con los Trujillo. Trujillo y Balaguer no están en mi ideario y mapa mental nada que tenga que ver con ese apellido ligado a la sangre derramada, al dolor, a la tortura, al llanto, al sufrimiento humano, pero respeto su decisión y sigo pensando que él es un hombre de mucho temple. Estoy en desacuerdo no es discriminación ni nada de eso, sino que no me gusta, me trae recuerdos horrorosos’, sostuvo durante la emisión del programa El Café con Nieves transmitido por VTV canal 32.

Del mismo modo, recordó que ayer concluyó el plazo para la inscrpción de los candidatos a la vicepresidencia de la República por los diferentes partidos de cara a las elecciones presidenciales y condel 19 de mayo.

Luis Abinader ratificó a la vicepresidenta Raquel Peña como la su candidata a la misma posición.

La Fuerza del Pueblo escogió a Ingrid Mendoza, viuda de Reinaldo Pared Pérez; Abel Martínez y el PLD escogieron a Zoraima Cuello; Opción Democrática escogió al activista social y ambientalista Ico Abreu; Miguel Vargas por el PRD escogió a Joel Díaz; Roque Espaillat a Ernesto Fadul por el Partido Esperanza Democrática. El también candidato presidencial Carlos Peña seleccionó a la exconsul y comunicadora Nikauly de la Mota como su compañera de boleta.

Del mismo modo, consideró que la elección de Virginia Antares, candidata presidencial de Opción Democrática, a Ico Abreu ‘es la mejor elección’, dijo Nieves.

Ricardo Nieves conduce el programa El Café con Nieves transmitido de lunes a viernes de 7:30 a.m a 8:00 a.m. por VTV canal 32.

Fuente: Panorama