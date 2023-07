Roberto Salcedo explica paso a paso su salida del PLD, desde traiciones hasta mentiras…

El exalcalde por el Distrito Nacional, Roberto Salcedo, se refirió a cuáles fueron las motivaciones que llevaron a su salida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el que hizo vida política durante más de 20 años.

En el espacio digital “Politiqueando RD”, que se transmite por YouTube y es conducido por Manolo Ozuna y Anabell Alberto, Salcedo expresó que es un hombre “muy institucional” y era un apasionado del partido morado, pero que se cambió la meta en común por “agendas personales”, provocando su disgusto y posterior salida.

“Comenzaron las agendas individuales a interactuar y eso es altamente peligroso para la cohesión de un partido, para la armonía de un partido porque ya no se está pensando en los objetivos fundamentales del partido sino en los intereses particulares y cuando esos intereses particulares comienzan a actuar ya las cosas no comienzan a fluir de la mejor manera”, sostuvo.

Entre las cosas citadas por Salcedo, están las elecciones de 2016 en las que perdió la alcaldía del Distrito Nacional frente a David Collado, indicando que esa derrota «no se explica», puesto sus números lo colocaban sobre el 50% de favorabilidad del electorado, disgusto que no fue el detonante de su salida, ya que aun así permaneció militando en el partido morado.

El también humorista dijo que se debió a una “presión” de sectores externos de que el PLD concentraba mucho poder, por lo que decidieron ceder la alcaldía a la oposición en ese entonces.

El ex alcalde Roberto Salcedo en una fotografía de archivo.ADRIANO ROSARIO / LD

“Había una presión de parte de ciertos sectores de la sociedad de que tenía concentrado demasiado poder y ellos entendían que ceder el Distrito Nacional eso liberaba el partido un poco”, añadió.

Otros de los disgustos que sumaron a su salida del PLD fue la derrota frente a Rafael Paz para la plaza de la senaduría del Distrito Nacional en las primarias de 2019, cuando, según argumentó, él había sido motivado por el expresidente Danilo Medina, puesto que él “tenía los números para ganar” frente a Paz, quien tenía un 10% de preferencia.

Sobre esto, dijo que fue convocado a una reunión con el entonces presidente Medina en el Palacio Nacional, donde solo participaron ellos dos y tras conversar de diversos temas, el expresidente le mostró una encuesta en la que evidenciaba su alta valoración y “poca tasa de rechazo” frente a otros candidatos para el curul en la Cámara Alta.

“Él (Danilo Medina) me trae una encuesta, me enseña la encuesta y me dice ‘mira tus números para la senaduría, nadie te gana la senaduría a ti, nadie, absolutamente nadie y tu tasa de rechazo es impresionantemente baja’, me dice él», manifestó.

Ante esto, recordó lo que había pasado en las elecciones de 2016 y Medina le insistió en que “era el candidato del partido y del gobierno”, a lo que mostró su disposición y conversó con Reinaldo Pared Perez, entonces senador de la capital, para conocer si participaría o no de los comicios, dándole este último luz verde para que Salcedo inscribiera su candidatura.

“Incluso el día que se iban a inscribir las candidaturas, Reinaldo me llama por teléfono, que en paz descanse, para ver si yo me iba a inscribir, porque él entendía que la senaduría se ganaba conmigo, y digo yo ‘precisamente Reinaldo voy camino a la Casa Nacional para inscribir la candidatura’”, dijo.

Por eso, Salcedo “se encuentra extraño” que hasta el día antes de las elecciones tenía una preferencia positiva, por arriba del 50%, y terminó siendo desplazado por un candidato que solo tenía un 10% de favoritismo durante todo el periodo de precampaña.

Acciones que lo motivaron, incluso, a querer desistir de la candidatura, ya que sentía que no recibía el apoyo del “máximo órgano de gobierno” como le habían dicho en principio.

Manifestó que aun con esos dos disgustos “permaneció en el partido pero ya no me sentía cómodo”, aunque fue motivado por Danilo Medina a guiar el sector externo para la campaña del candidato presidencial de ese entonces, Gonzalo Castillo, aunque fue sustituido por Donald Guerrero, luego de que él sugiriera reuniones en equipo.

Contó que le ofrecieron dirigir la campaña electoral en el Distrito Nacional y él prefirió que le buscaran otra posición, alegando que no se vería bien si esos candidatos perdían siendo él director de los proyectos.

Roberto Salcedo en una actividad mientras era alcalde de la capital dominicana. Salcedo ocupó la posición de 2002 a 2016, en tres periodos.ADRIANO ROSARIO / LD

Fue entonces cuando dice que sugirió lo ubicaran en otra posición, como el sector externo, donde el presidente Medina se alegro y le puso en contacto con Donald Guerrero, el ministro de Hacienda.

Dice que se reunió con Guerrero y le propuso se hicieran reuniones con el candidato y con Rubén Bichara, entonces jefe de campaña, para así ir afinando los proyectos del sector externo.

Contó que unos días después lo llamaron y convocaron a una reunión en las oficinas de Gonzalo Castillo. Cuando llegó, y siempre según su relato, fue recibido y le brindaron café. Gonzalo Castillo salió a recibirlo y de manera afectuosa lo saludó con abrazo hasta sentarse a tomarse el café juntos.

Salcedo contó en la entrevista que se dio cuenta que Gonzalo Castillo no sabía a qué había ido, y que su acción fue como si le hubiesen dicho que Roberto había llegado y salió a atenderlo por pura cortesía.

Salcedo expresó que la sustitución coincidió con dos reuniones que sostuvo con Hipólito Mejía y Orlando Jorge Mera, quien le invitó a una reunión con Luis Abinader, en momentos que “no se sentía cómodo en el PLD”.

OPORTUNISMO

A quienes refieren que su salida del PLD y unión al actual partido oficialista se debió a “oportunismo”, señaló que en ese entonces Abinader tenía un 43 % de preferencia y él renunció al partido de gobierno y al puesto de ministro sin cartera donde lo había designado Danilo Medina.

“Para esos que dicen y que hablan de transfuguismo y que hablan de oportunismo van tres años de gobierno y yo no soy funcionario de este gobierno. Nunca se habló de cargos con el hoy presidente Luis Abinader, nunca se habló. Simplemente yo apoyé un proceso de alternabilidad de poder en la República Dominicana porque yo entendía que no era posible que el PLD que había perdido su sentido de cuerpo en esa circunstancias siguiera gobernando este país”, dijo.

BRILLANTE NAVIDAD

Respecto al proyecto que realizó durante su gestión en el Parque Iberoamérica en las navidades, consistente en la colocación de luces navideñas y actividades recreativas, este expresó que era un proyecto que se realizaba con “singular transparencia”.

Y refirió que en el último año de realización produjo ingresos de 8 millones para la alcaldía.

En ese sentido se refirió a la exdirectora del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-competencia), Yolanda Martínez, como la persona que se quejaba de actividades realizadas en el parque y en el anfiteatro, aludiendo que luego de las quejas que manifestara, fue nombrada por el gobierno del cual él también era parte.

“El partido ya lo que interactuaban eran las agendas y había una agenda que le molestaba Brillante Navidad”

Fuente: Listin Diario