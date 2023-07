Salud Pública apodera al MP investigación contra falsa “doctora” Karla Moya por ejercer ilegalmente

Send an email

El Ministerio de Salud Pública apoderó al Ministerio Público para realizar una amplia investigación sobre el ejercicio ilegal de la falsa “doctora estética”, Karla María Moya Boada.

Tras el reportaje de N Investiga, el consultor jurídico de SP, Luis Tolentino, sostuvo que ya depositaron la denuncia ante la fiscalía para fines de ampliar las investigaciones ya iniciadas en contra de la falsa “doctora” Karla Moya.

En ese sentido, agregó que inmediatamente recolecten las pruebas faltantes que confirmen el ejercicio de la medicina de la supuesta doctora estética, procederán a querellarse formalmente.

Adelantó que de comprobarse su falso ejercicio en la medicina estética, podría enfrentar de 2 a 10 años de prisión.

Luego de la visita del equipo de N Investiga, inspectores de la Dirección de Habilitación de Salud Pública acudieron al cerro y dispusieron su cierre por violación a la Ley General de Salud 42-01.

Karla María Moya Boada, venezolana, quien junto a Ignacio Olivares González, figura en Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) como titular del consultorio Ki Centro Médico Integral del Caribe, ubicado en la avenida Independencia, registrado en febrero de 2011, con el objeto social de “servicios médicos estéticos, faciales y corporales”.

Este centro no posee registro mercantil y no está matriculado en la Dirección General de Impuestos Internos. Sin embargo, esto no es lo más grave. En su perfil de Instagram se identifica como “especialista en retiro de biopolímero facial, endolifting, armonización facial e incluso ofrece citas ginecológicas con servicios que van desde laser de rejuvenecimiento, estética intima, relleno de labios hasta aumento del punto G”. Otro de los servicios que presta es Laserlipólisis.

Fuente: N DIGITAL