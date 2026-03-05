Salud Pública inspecciona el consultorio de autismo del doctor José Ernesto Fadul en Santiago

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud, realizó una visita de supervisión técnica al consultorio médico “Transformando el Autismo”, dirigido por el doctor José Ernesto Fadul, ubicado en esta provincia.

La intervención del órgano rector del sistema sanitario se produjo a raíz de recientes reportes difundidos en medios de comunicación. No obstante, las autoridades aclararon que, hasta el momento, la institución no ha recibido quejas ni denuncias formales por parte de usuarios respecto a la atención o los tratamientos que se aplican en dicho centro.

Una revisión exhaustiva La inspección forma parte de los protocolos rutinarios de vigilancia y control que ejecuta el Ministerio para garantizar que los prestadores de servicios de salud operen bajo las normativas vigentes. Durante el operativo, los supervisores evaluaron las siguientes áreas del consultorio:

Condiciones de infraestructura física.

Capacitación y estado de los recursos humanos.

Equipamiento médico e instrumental.

Manejo de historiales y documentación.

Procesos de atención a los pacientes.

Protocolos de higiene y seguridad general.

Actualmente, el personal técnico se encuentra en la etapa de depuración y análisis de los datos recabados en la visita para elaborar el informe definitivo. El Ministerio de Salud garantizó que, en cumplimiento con la Ley General de Salud y los principios de transparencia y libre acceso a la información, publicará los hallazgos tan pronto concluya el debido proceso.

Advierten sobre protocolos para el autismo Aprovechando la coyuntura, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la comunidad médica, recordando la existencia de un protocolo oficial y de uso obligatorio para el abordaje de niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El Ministerio enfatizó que todo prestador de servicios que trate a pacientes dentro del espectro debe ceñirse estrictamente a los lineamientos establecidos por la normativa sanitaria nacional, garantizando así un cuidado seguro y basado en evidencia científica.