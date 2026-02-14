Salud Pública reporta 21 muertes infantiles y cero maternas

El Ministerio de Salud Pública (MSP), a través de su reporte epidemiológico correspondiente a la semana SE-04 reportó cero muertes maternas y 21 muertes infantiles.

En su informe semanal, Salud Pública indicó que durante lo que va de año se han registrado 4 decesos maternales que, en comparación con las 17 ocurridas en el mismo período del pasado 2025, representa una disminución relativa del 76.4 % a nivel nacional. Las provincias donde se han reportado muertes maternas durante 2026 han sido Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal. Estas provincias concentran una alta densidad poblacional y un elevado volumen de partos.

Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS) informaron que trabajan de manera articulada en la implementación de acciones para la detección temprana de riesgos y complicaciones en la salud materna y neonatal, en la optimización de los procesos para asegurar una atención oportuna y de calidad en las unidades de maternidad del país.

Indicadores de mortalidad infantil



En lo que respecta a las 21 muertes infantiles reportadas en esta semana, Salud Pública detalló que esta cifra es inferior a las 40 registradas en la misma semana del 2025, lo que evidencia tendencia a la baja de la mortalidad infantil semanal.

El acumulado del año es de 117 decesos infantiles, que en comparación con los 148, pero del mismo período del año 2025, representa una reducción del 21 % a nivel nacional.

Las provincias que concentran el mayor número acumulado de muertes infantiles en 2026, son Santo Domingo (43), Santiago (19) y San Cristóbal (10).

El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el SNS, mantiene acciones orientadas a fortalecer la atención integral del recién nacido y del niño, mejorar la detección temprana de riesgos y reforzar la calidad de la atención neonatal e infantil.

El Ministerio de Salud a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) reportó, además 4 casos confirmados de dengue, sin defunciones, manteniéndose la tasa de letalidad acumulada en 0 %. A la fecha el acumulado durante la SE 04-2026, es de 22 casos confirmados.

Hasta esta semana epidemiológica no presentaron casos sospechosos ni confirmados de cólera en República Dominicana, mientras que la incidencia y letalidad se mantiene en 0%. De igual forma se reportaron 3 casos de malaria, el acumulado hasta la fecha es de 13, en comparación con los 109 registrados en 2025.

Hubo tres casos positivos de leptospirosis

Durante esta semana, reportaron tres casos confirmados y un fallecimiento por leptospirosis. El acumulado hasta esta semana de casos confirmados es 9 y la incidencia es 1.06 por cada 100,000 habitantes, lo que representa una reducción del 68 % en la incidencia de casos en comparación con el mismo período del año anterior. Las autoridades refuerzan vigilancia epidemiológica con la búsqueda activa de personas con fiebre y toma de muestras.

