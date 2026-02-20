Salud Pública Vigila Fenómeno Therian y Llama a No Estigmatizar

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó que las autoridades sanitarias mantienen bajo observación el creciente fenómeno de los llamados “therians”, abordándolo desde el ámbito de la salud mental.

El funcionario explicó que el Ministerio trabaja de manera coordinada con el Servicio Nacional de Salud (SNS), así como con la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y la Sociedad Dominicana de Psicología, con el propósito de analizar el alcance de esta tendencia y sus posibles implicaciones sociales y psicológicas.

Atallah precisó que el enfoque institucional no busca señalar ni discriminar a quienes se identifican con esta corriente. No obstante, advirtió que algunas conductas podrían tener repercusiones en terceros, por lo que considera necesario un seguimiento responsable.

El ministro atribuyó parte del auge del fenómeno a un posible efecto de imitación social, señalando que este tipo de expresiones suele expandirse rápidamente cuando gana visibilidad pública.

