Salvador Holguin exige investigación para determinar circunstancias en que intentaron asesinarlo en España

Como periodista, locutor, empresario de la comunicación y hombre de familia que siempre he actuado de forma correcta en nuestro país, pido, solicito y exijo una investigación urgente para determinar el origen, trasfondo y quién pudiera estar detrás de un plan para asesinarme, y si alguien pudo haber contratado como sicario a Francisco Pacheco alias Chanchy, expolicía que perteneció al equipo de ejecución de la institución junto a Fernando de Los Santos (La Soga) en Santiago, razón por la que fue dado de baja de la PN por estar implicado en los asesinatos del presunto narco Víctor Hugo Gómez Valerio alias “Moreno Sanyang” y del delincuente policial Engels Valdez Rosario alias “Sandú”, según nuestras fuentes.

Atención al mandatario Luis Abinader, al presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) José Ignacio Paliza, la secretaria general Carolina Mejía, al secretario de organización Deligne Ascención y a las autoridades dominicanas: Luis Soto director del DNI, Yeni Berenice Reynoso procuradora general de la República, José Manuel Cabrera Ulloa director de la DNCD, Rosalba Ramos fiscal del DN, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre ministro de Defensa y al Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta jefe de la Policía Nacional; así como a Kash Patel director del FBI, Terrance Cole director de la DEA, Luis Pérez Nova presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Pierre Manigault presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Rodrigo Mudrovitsch presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Ulloa defensor del pueblo, Bismarck Morales presidente del Círculo de Locutores Dominicanos (CLD), Manuel Ureña secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Julio César de la Rosa Tiburcio presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Trajano Vidal Potentini presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Servio Tulio Castaños Guzmán vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y Manuel María Mercedes presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD). Se trata de una persona con un prontuario delictivo de violencia y un historial de muertos en su currículum criminal, según nuestras investigaciones y las informaciones que hemos podido obtener.

Es necesario que se investigue y se esclarezca la amenaza, agresión física y tentativa de homicidio de la que fui objeto y puso en peligro mi vida, mientras me encontraba en La Jungla, en Madrid, España junto a dos senadores dominicanos y algunos empresarios. Necesitamos saber el trasfondo y toda la verdad del atentado en mi contra.