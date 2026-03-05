Santiago Matías lanzará la primera bola en duelo del Clásico Mundial de Béisbol entre RD y Países Bajos

El empresario y creador de contenido Santiago Matías ha sido seleccionado para realizar el lanzamiento de la primera bola en el partido del Clásico Mundial de Béisbol entre República Dominicana y Países Bajos, programado para este domingo 8 de marzo a las 12:00 del mediodía en el LoanDepot Park de Miami. La designación del CEO de Alofoke Media Group resalta el reconocimiento internacional que ha alcanzado dentro de la industria digital y del entretenimiento latino.

Conocido por su capacidad de conectar con millones de personas a través de plataformas digitales, Matías se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la diáspora dominicana. Su proyecto empresarial, Alofoke Media Group, ha logrado posicionarse como una de las plataformas de comunicación más relevantes del Caribe, con un alcance que trasciende fronteras y conecta con audiencias en Estados Unidos, Europa y América Latina.

El honor de lanzar la primera bola en un evento deportivo de la magnitud del Clásico Mundial de Béisbol representa no solo un reconocimiento personal, sino también un reflejo del creciente peso de los creadores de contenido en la cultura y la comunicación global.

Durante los últimos años, Santiago Matías ha consolidado su reputación como un empresario innovador que ha sabido transformar el panorama mediático dominicano. Su influencia ha sido clave para impulsar nuevos talentos, desarrollar formatos digitales exitosos y proyectar la cultura dominicana hacia escenarios internacionales.

Con esta participación en uno de los torneos más importantes del béisbol mundial, Matías reafirma su posición como un embajador de la cultura dominicana en el exterior. Su presencia en el LoanDepot Park de Miami no solo representa a su empresa, sino también a una nueva generación de líderes.

