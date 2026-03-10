Sanz Lovatón asegura RD está preparado ante posibles efectos del conflicto en Medio Oriente

En medio de la incertidumbre provocada por el conflicto armado en Medio Oriente, el Gobierno dominicano aseguró que la República Dominicana cuenta con los recursos necesarios para afrontar las posibles consecuencias que la guerra podría tener sobre la economía local.

En momentos en que el precio del petróleo se mantiene en constantes fluctuaciones debido a los enfrentamientos en esa región, representantes del Gobierno afirman que el país está preparado para asumir el impacto que un eventual aumento del combustible podría generar en la economía nacional.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se mantiene activo desde hace unos 12 días y, de prolongarse, podría afectar directamente los precios del transporte, los alimentos y diversas materias primas.

En ese contexto, representantes del sector empresarial señalan que se mantienen en alerta, aunque confiados en la solidez macroeconómica del país.

Asimismo, consideran que los recientes anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible retirada del conflicto podrían traducirse en un alivio para las economías dependientes del petróleo.

Los empresarios coinciden en que el Gobierno debe mantenerse vigilante y adoptar las medidas necesarias para mitigar los posibles efectos colaterales de este enfrentamiento internacional.

