Se entrega cuarto prófugo en asalto a joyería en Cristo Rey; falta un quinto implicado

La Policía Nacional informó este lunes la entrega de uno de los prófugos buscados por el asalto a la Joyería Popi Oro en el sector Cristo Rey, del Distrito Nacional.

Durante el proceso de entrevistas realizado por la comisión investigadora, Wilkyn Jonathan Báez de los Santos, alias “El Mocho”, admitió su participación en el asalto, durante el interrogatorio, delató a un quinto implicado conocido como “El Pinto” o “Cibao”.

Los investigadores indicaron que esta nueva información amplía el alcance de las pesquisas, por lo que se han activado las labores de localización para ubicar y capturar al individuo señalado.

Fuente: NT