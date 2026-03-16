Justicia

Se entrega cuarto prófugo en asalto a joyería en Cristo Rey; falta un quinto implicado

Durante el proceso de entrevistas realizado por la comisión investigadora, Wilkyn Jonathan Báez de los Santos, alias “El Mocho”.

Vidal Sepulveda Send an email Hace 16 minutos
13 Se lee en 1 minuto

La Policía Nacional informó este lunes la entrega de uno de los prófugos buscados por el asalto a la Joyería Popi Oro en el sector Cristo Rey, del Distrito Nacional.

Durante el proceso de entrevistas realizado por la comisión investigadora, Wilkyn Jonathan Báez de los Santos, alias “El Mocho”, admitió su participación en el asalto, durante el interrogatorio, delató a un quinto implicado conocido como “El Pinto” o “Cibao”.

Los investigadores indicaron que esta nueva información amplía el alcance de las pesquisas, por lo que se han activado las labores de localización para ubicar y capturar al individuo señalado.

Fuente: NT

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 16 minutos
13 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Inicia juicio preliminar contra hermanos Espaillat por caso Jet Set

Hace 4 horas

Ministerio Público pide enviar a juicio de fondo a Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes

Hace 3 días

Camacho dice hay pruebas suficientes para enviar a juicio acusados en caso Calamar

Hace 3 días

Defensa de maestra acusada de maltrato a niña en un colegio alega: «No era vómito, era brócoli»

Hace 3 días
Botón volver arriba