Se entrega “El Mocho”, otro implicado en asalto a joyería; identifican quinto participante

Santo Domingo.– La Policía Nacional informó la entrega a las autoridades de Wilkyn Jonathan Báez de los Santos, alias “El Mocho”, señalado como uno de los presuntos participantes en el asalto perpetrado contra la joyería Popi Oro, ubicada en el sector Cristo Rey.

El detenido, de 42 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público en virtud de la orden de arresto No. 0061-marzo-2026, emitida por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, por su presunta participación en el robo ocurrido el pasado 7 de marzo de 2026.

De acuerdo con las autoridades, en ese hecho varios individuos armados sustrajeron prendas preciosas y dinero en efectivo del referido establecimiento comercial.

La institución indicó que, durante el proceso de entrevistas realizado por la comisión investigadora, “El Mocho” habría admitido su participación en el asalto y en esa misma fase identificó a un quinto implicado, conocido únicamente por los apodos “El Pinto” y/o “Cibao”.

Los investigadores señalaron que esta información amplía el alcance de las pesquisas, por lo que se activaron las labores de localización para ubicar y capturar al individuo señalado.

Como parte de las investigaciones, también fue realizado un allanamiento en el sector Ensanche La Fe, en el Distrito Nacional, donde se ocuparon evidencias de interés para el caso, entre ellas un revólver que será sometido a los análisis correspondientes.

FUENTE : EL NACIONAL