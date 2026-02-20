Se entrega en Jessica en Punto el joven Enly Rafael Cruz, acusado de secuestrar a menor de 13 años en La Altagracia

Tras ser señalado como el principal acusado de secuestrar una adolescente de 13 años en la provincia La Altagracia, Enly Rafael Cruz Tejada, alias “TiTi”, se entrega de manera formal a través del programa Jessica en Punto.

Cruz Tejada manifestó que no realizó la entrega de la menor con anterioridad porque, según explicó, estuvo varios días analizando la forma en que podría hacerlo sin que la situación le perjudicara.

Su abogado, Octavio de Jesus Paulino, aseguró que su defendido nunca tuvo la intención de retener a la adolescente, argumentando que este tenía conocimiento de que la joven tenía 13 años, pero que no supo cómo proceder para realizar la entrega ante las autoridades.

El jurista reconoció que su representado debió entregarla antes, aunque atribuyó la tardanza a “ignorancia” sobre cómo manejar la situación. Indicó que decidieron presentarlo ante los medios de comunicación y las autoridades con el objetivo de que el caso pueda esclarecerse conforme al debido proceso.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.

Noticia en desarrollo…

Fuente: RCC