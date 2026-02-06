Se entrega pareja acusada de quemar las manos a niña de 10 años en Los Alcarrizos

Este viernes, Danneri Morillo y Luz Dabel Jiménez, padre y madrastra de una niña de 10 años, se entregaron a las autoridades tras ser señalados de quemarle las manos a la menor en un hecho ocurrido en el sector Hato Nuevo–Villa Linda. El caso está siendo investigado como maltrato infantil.

Los acusados acudieron acompañados de su abogado, Juan Aguiar, ante el Ministerio Público, donde fueron recibidos por el procurador fiscal de Los Alcarrizos, Máximo Rodríguez, y agentes de la Policía Nacional. Se inició formalmente el proceso de investigación para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

La menor permanece hospitalizada en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral, recibiendo atención por quemaduras de segundo grado, según informes preliminares.

La madre de la niña, Liliana Reinoso, denunció que las quemaduras fueron provocadas por la madrastra, presuntamente con la complicidad del padre, como castigo por haber tomado 100 pesos de una compañera de escuela y gastarlos en golosinas junto a su hermano. El caso ha generado consternación en la comunidad de Los Alcarrizos.

Fuente: NT