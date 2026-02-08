Se entregan tres implicados en muerte a machetazos en El Almirante

Santo Domingo.– La Policía Nacional informó que se entregaron de manera voluntaria tres hombres señalados como presuntos responsables de la muerte a machetazos de un hombre de 37 años, ocurrida durante un conflicto social en el sector El Almirante Caña, municipio Santo Domingo Este (SDE).

Los detenidos fueron identificados como José Luis Jiménez Acosta, alias “El Pote”, de 29 años; José Ángel Terrero, alias “Amarillo”, de 20, y Rancier Sánchez Adames, de 19.

La institución del orden explicó que los implicados se entregaron por separado la tarde de este sábado, con la mediación de representantes del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), encabezados por Diógenes Ozuna, junto a familiares de los vinculados al hecho.

Los mismos fueron recibidos por el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, quien aseguró que a los detenidos se les garantizarán todos sus derechos, conforme a lo establecido por la ley, mientras avanzan las investigaciones.

Según el informe preliminar, la víctima fue identificada como Alexis Castillo, de 37 años, quien falleció a causa de múltiples heridas de arma blanca, presuntamente ocasionadas por los ahora detenidos durante un incidente registrado el jueves 5 del presente mes.

El violento suceso quedó grabado en un video, el cual se viralizó rápidamente en redes sociales y medios digitales, generando amplia atención pública y acelerando las labores de búsqueda y localización de los implicados por parte de las autoridades.

La Policía Nacional informó que los tres detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

Fuente: El Nacional.