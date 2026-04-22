Se intensifican las lluvias: advierten ráfagas, inundaciones y posibles granizadas



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 22 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 3 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Una vaguada y el sistema frontal número 37, ubicados al norte de República Dominicana, provocarán un incremento significativo de las lluvias en gran parte del país durante las próximas 24 horas.

Así lo informó el analista meteorológico Jean Suriel, quien explicó que ambos fenómenos, combinados con vientos cálidos del Mar Caribe, aumentarán las precipitaciones y el riesgo de inundaciones.

¿Cuándo lloverá más?

De acuerdo con Suriel, desde las 2:00 de la tarde comenzará a incrementarse la nubosidad, con aguaceros entre moderados y fuertes en el norte, noreste, la Cordillera Central, así como en zonas del sur y sureste.

Entre las 5:00 y 7:00 de la noche, las lluvias se extenderán hacia el resto del territorio nacional, elevando el potencial de inundaciones repentinas.

Condiciones peligrosas

El experto advirtió que el sistema frontal estará acompañado de una masa de aire polar que, al interactuar con el aire cálido del Caribe, podría generar: ráfagas de viento, descargas eléctricas y posibles granizadas.

¿Qué pasará en los próximos días?

Para este jueves, se mantendrán los efectos de la vaguada fortalecida y los remanentes del sistema frontal, con aguaceros más significativos en gran parte del país.

Mientras que para el viernes, se prevé la entrada de mayor humedad desde el Atlántico, lo que podría provocar lluvias torrenciales y un aumento en la severidad de las inundaciones.

Zonas más vulnerables

Suriel indicó que la mayor atención debe concentrarse en la región del Cibao, donde se esperan los mayores acumulados de lluvias y las inundaciones más significativas.

También se mantienen las probabilidades de inundaciones urbanas y desbordamientos de ríos y cañadas en distintas localidades.

FUENTE: HOY DIGITAL.