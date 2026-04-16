Se produce falla eléctrica en actividad encabezada por Abinader en SPM; Edeeste aclara situación

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SANTO DOMINGO.- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) aclaró este jueves que la interrupción eléctrica registrada durante la inauguración de la planta de reciclaje Renacer, realizada en la zona franca de Quisqueya y encabezada por el presidente Luis Abinader, respondió a una condición interna del lugar donde se desarrollaba la actividad.

La empresa precisó que el circuito 2 de la subestación San Pedro 2, que suple la referida zona no presentó ninguna falla antes, durante ni después del evento, manteniéndose estable en todo momento.

Como parte de los protocolos de verificación y en atención a la importancia de la actividad, brigadas técnicas de Edeeste que se encontraban próximas al área realizaron levantamientos inmediatos, confirmando que el servicio eléctrico en las comunidades aledañas se mantuvo de manera continua.

Asimismo, se constató que no se produjo ninguna avería a nivel del sistema de distribución local, garantizando la estabilidad del suministro eléctrico en toda la zona.

Edeeste reafirma su compromiso de ofrecer un servicio energético confiable y de calidad, así como de actuar con prontitud y transparencia ante cualquier situación que pueda generar inquietud en la ciudadanía.

Fuente: el Nuevo Diario