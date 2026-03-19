Se reconfigura mapa político de RD: PRM se consolida en tres elecciones y FP en dos

El escenario político dominicano muestra un proceso de cambio en el que los partidos tradicionales, como el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), enfrentan una reducción en su influencia electoral, mientras emergen nuevas fuerzas como el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo (FP).

Durante décadas, PRD, PRSC y PLD dominaron la política nacional. Sin embargo, en los últimos procesos electorales se observa una redistribución del poder que ha modificado el equilibrio entre las principales organizaciones.

En este contexto, el PRM se posiciona como la principal fuerza política del país, mientras que la FP se consolida como la principal organización opositora.

PRM: CONSOLIDACIÓN EN TRES PROCESOS ELECTORALES

Desde su creación en 2014, el PRM ha mostrado un crecimiento sostenido en tres elecciones consecutivas.

En 2016 participó por primera vez en unos comicios generales, obteniendo 1,613,222 votos (34.98 %), además de dos senadores, 61 diputados y 45 alcaldes, lo que le permitió posicionarse como principal fuerza opositora en ese momento.

Para 2020, el partido alcanzó el poder con 2,154,876 votos (52.52 %), logrando mayoría en el Congreso con 18 senadores y 97 diputados, además de 81 alcaldías.

En las elecciones de 2024, el PRM obtuvo 2,507,297 votos (57.44 %) válido para su reelección, ampliando su presencia institucional con 29 senadores y 147 diputados, así como el control de 122 de 158 alcaldías.

De cara a 2028, el partido oficialista se proyecta como la principal organización en el escenario electoral.

FUERZA DEL PUEBLO: LIDERA OPOSICIÓN EN DOS ELECCIONES

La Fuerza del Pueblo ha experimentado un crecimiento en dos procesos electorales que lo llevan a encabezar la oposición.

En 2020 participó por primera vez tras su fundación, pasando de la posición 16 a la tercera en la boleta electoral. En esa contienda, su candidato presidencial, Leonel Fernández, obtuvo 365,230 votos (8.90 %). El partido logró además representación con 11 diputados, ocho senadores y nueve alcaldías.

En 2024, la organización alcanzó 1,259,427 votos (28.85 %), posicionándose en el segundo lugar y consolidándose como la principal fuerza de oposición, con tres senadores, 29 diputados y 16 alcaldes.

La FP se proyecta como uno de los principales competidores en el escenario electoral de 2028.

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO

El comportamiento electoral reciente refleja una reconfiguración del sistema de partidos en la República Dominicana, con el ascenso de nuevas organizaciones y la pérdida de espacio de estructuras tradicionales.

La evolución de estas fuerzas políticas en los próximos procesos electorales será determinante para establecer si este cambio representa una transición consolidada o una redistribución temporal del poder político.

Fuente: N Digital