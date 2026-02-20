Seccional ADP y director de liceo se reúnen para buscar soluciones tras agresión a maestro en Villa Juana

Santo Domingo.- La mañana de este viernes la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y directivos del Liceo Juan Pablo Duarte en Villa Juana se encuentran reunidos en busca de soluciones tras la agresión que sufrió un docente a manos de dos estudiantes el jueves.

José Luis García, presidente de la seccional Norte de la Asociación Dominicana de Profesores, informó que se ha convocado a la sociedad de padres, al equipo de gestión del centro y a las autoridades del sistema educativo para diseñar el retorno a clases el próximo lunes, tras los recientes hechos de violencia en el que el maestro Naony Anderson Solano.

Advirtió que no es aceptable que dentro del entorno escolar los propios estudiantes expresen amenazas de nuevas agresiones, señalando que ya suman seis maestros agredidos, incluyendo el caso del profesor Anderson, quien ha sido víctima en más de una ocasión.

De su lado el director, Victoriano Germosén se ha puesto a entera disposición de que los hechos sean esclarecidos con la finalidad de proceder con las sanciones escolares correspondientes, resguardando siempre los derechos de las partes involucradas.

Solano, quien imparte Lenguas Modernas en el aula 4E, y de acuerdo a los datos, la agresión ocurrió después que fue dejado fuera del aula por parte de los dos estudiantes.

Tras la herida recibida en su rostro se encuentra en un proceso de licencia médica y se ha iniciado un proceso judicial en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes del referido sector.

Fuente: De Ultimo Mintp