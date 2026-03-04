Sectores reaccionan a favor de proyecto de ley que busca eliminar impuestos anacrónicos

SANTO DOMINGO, RD- Diversas reacciones han generado el anuncio del ministro de Hacienda y Economía sobre el sometimiento al Congreso Nacional de un proyecto de ley, para eliminar impuestos anacrónicos u obsoletos, con el objetivo de corregir castigos exagerados y hacer más fácil la vida a los contribuyentes.

Los primeros en reaccionar en torno a un proyecto de Ley que busca eliminar impuestos improcedentes o desfasados, fueron legisladores de la oposición, quienes señalan que al parecer el Gobierno desistió de una Reforma Fiscal Integral.

Sobre el tema, Héctor Sánchez, director del Centro de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de la UASD, expresó que toda tributación que perjudique a las pequeñas empresas debe ser eliminados.

Asimismo, la economista Edita Rodríguez califica de acertada la decisión del ministro de Hacienda y Economía Magín Díaz.

El ministro de Economía, Magin Díaz, habló del proyecto de Ley que busca eliminar impuestos anacrónicos en un almuerzo con la Cámara Americana de Comercio donde instó además al sector privado a colaborar.

Fuente: N Telemicro