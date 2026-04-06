Semana Santa lleva saldo provisional de 18 personas fallecidas

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La Semana Santa había dejado, hasta ayer domingo a las 6:00 de la mañana, un total de 18 fallecidos, 163 accidentes de tránsito, 411 intoxicados, varios vehículos arrastrados por crecidas de ríos y largos tapones en la región sur del país.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó que, desde las 6:00 de la mañana del Sábado Santo hasta esa misma hora del Domingo de Resurrección, murieron ocho personas: seis en accidentes de tránsito y dos por asfixia por inmersión. El boletín final será ofrecido este lunes a las 11 de la mañana.

Los motores continúan siendo el principal dolor de cabeza, debido a que, de los 77 accidentes reportados ayer, 59 involucraron este tipo de vehículo. Además, 25 choques ocurrieron en autopistas y carreteras y 45 en cascos urbanos, detalló Juan Manuel Méndez, director del COE.

La cifra de muertos hasta ayer era inferior a los 23 fallecidos registrados al Domingo de Resurrección de 2025. De manera general, en la Semana Mayor del año pasado murieron 32 personas: 30 en accidentes y dos por ahogamiento.

Fuente: Diario Libre.