Senado aprueba eliminar candidaturas independientes; proyecto pasa a diputados

El Senado de la República Dominicana aprobó este miércoles en segunda lectura, con 18 votos a favor y 4 en contra, el proyecto de ley que deroga los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, iniciativa sometida por el senador Rogelio Genao junto a otros legisladores.

La pieza legislativa busca eliminar el régimen de las candidaturas independientes dentro del sistema electoral dominicano.

Durante el proceso de votación se registraron cuatro votos en contra, incluidos legisladores del oficialismo.

Uno de los senadores que rechazó la pieza fue Antonio Taveras del Partido Revolucionario Moderno ( PRM), quien consideró que la discusión sobre las candidaturas independientes se ha manejado de manera incorrecta y defendió que estas no debilitan la democracia, sino que pueden ampliarla.

Taveras sostuvo que el sistema de partidos es fundamental para la democracia representativa, pero cuestionó el tipo de organizaciones políticas que actualmente predominan.

El legislador también advirtió que la pérdida de credibilidad de los partidos se debe en gran medida a sus propias actuaciones y a que, según afirmó, algunas organizaciones han permitido la infiltración del crimen organizado en la política.

Respaldo a la iniciativa

Por su parte, el senador Antonio Marte respaldó la eliminación de las candidaturas independientes y argumentó que permitirlas generaría un desorden en el proceso electoral.

Marte afirmó que, de aprobarse ese modelo, se produciría una proliferación de aspirantes a cargos públicos que dificultaría la organización de las elecciones.

“No habrá sábana que aguante tantos candidatos”, expresó al cuestionar cómo la autoridad electoral podría administrar un proceso con una cantidad ilimitada de postulaciones.

Tras su aprobación en el Senado, la iniciativa será remitida a la Cámara de Diputados de la República Dominicana, donde deberá ser conocida y votada conforme al procedimiento legislativo establecido.

