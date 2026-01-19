Senasa pone en funcionamiento su Unidad de Auditoría Interna

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) junto a la Contraloría General de la República, dejaron inaugurada la Unidad de Auditoría Interna dentro de la ARS Estatal, con la finalidad de fortalecer los controles internos, prevenir irregularidades y mejorar la gestión institucional.

Esta iniciativa se desprende de una solicitud realizada por Seguro Nacional de Salud, con el propósito de que ambas instituciones colaboren de manera conjunta en la implementación de mecanismos de supervisión y fiscalización más rigurosos, orientados a garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, reforzar la rendición de cuentas y consolidar una gestión eficiente, alineada con las normas y buenas prácticas de control interno del Estado.

El contralor general de la República, Félix Santana García, subrayó que “esta alianza estratégica con SeNaSa tiene como propósito fundamental orientar y capacitar al personal administrativo a través de nuestra Escuela Nacional de Control Interno (ENCI). ‘Nuestra misión no es solo fiscalizar, sino servir de acompañamiento para garantizar una rendición de cuentas efectiva que asegure que cada peso de los ciudadanos sea administrado con absoluta transparencia y apego a las normativas legales vigentes’, afirmó el funcionario».

Asimismo, Santana García destacó que este esfuerzo conjunto busca optimizar la operatividad institucional para agilizar los pagos a los prestadores de servicios de salud, permitiendo un trato más humano y digno para los afiliados.

Por su lado, el doctor Edward Guzmán, director ejecutivo de SeNaSa, al agradecer el apoyo de la Contraloría, destacó que la inauguración de esta unidad de control interno representa un hito en la gestión de la seguridad social, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia y el manejo ético de los recursos públicos.

Guzmán enfatizó que esta alianza estratégica con la Contraloría General de la República permitirá robustecer la fiscalización de los procesos sin sacrificar la agilidad operativa que demandan los más de siete millones de afiliados. «Nuestro objetivo es garantizar que cada peso destinado a la salud se traduzca en servicios oportunos y de calidad, alineándonos estrictamente a las políticas de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo”.

Para finalizar, agregó que la entidad tiene la necesidad de garantizar un flujo de pago a más de 7 mil prestadores a nivel nacional y el servicio de salud al 75% de la población dominicana, por lo que indicó que “tenemos que hacerlo de manera transparente, pero al mismo tiempo operativamente viable y factible”.

Fuente: Panorama