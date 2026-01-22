Actualidad

SERGIO CARLOS EN MADRID: YA NO CRITICO FITUR, PIDO DISCULPAS AL GOBIERNO

El locutor, presentador y socio de Rensa Punta Cana, Sergio Carlo, pidió disculpas al ministro de Turismo, David Collado, y al gobierno dominicano por las críticas que realizó en el pasado hacia la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

“Critiqué a Fitur hasta el año pasado, cuando vimos el resultado que tuvimos como empresa pequeña, comprendí que había estado equivocado”, afirmó Carlo durante una entrevista con el comunicador Jaime Rincón, en el marco de Fitur 2026.

El comunicador destacó la rentabilidad de la participación de Rensa Punta Cana en la feria, donde pagaron un stand que supera los tres mil dólares. “Esos tres mil dólares se multiplicaron. Hoy no critico; al contrario, le digo a cualquier empresa, mediana, pequeña o grande, que quiera diversificar y ofrecer su servicio que participe”, explicó.

