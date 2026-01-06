Sheinbaum pide un “juicio justo” para Nicolás Maduro en EE.UU. tras su captura

La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, pidió este martes un «juicio justo» para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores en Caracas tras una intervención militar de Estados Unidos y tras la cual fue trasladado a Nueva York, donde encara un juicio por narcotráfico.

“En este caso, ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo siempre. Eso es lo que hay que pedir, para que realmente en todo, para todos y en cualquier circunstancia y en este particular, pues tiene que haber celeridad y justicia”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria mexicana reiteró la postura de México sobre el rechazo a la intervención estadounidense pues afirmó que “independientemente” de la opinión que se tenga de la presidencia de Nicolás Maduro o del régimen venezolano, su gobierno condena la “invasión” de Washington.

“Hay que recuperar nuestra historia, nuestra constitución y lo que dice cada uno respecto a ello”, apuntó.

Recordó que México defiende la “no intervención, la solución pacífica de las controversias”, por lo que refirió que aunque «un país sea muy pequeño en el terreno internacional todos somos iguales”.

“Por eso se habla de la igualdad jurídica de los Estados. La cooperación internacional para el desarrollo, que es lo que yo decía ayer. La mejor manera de ayudar a un país es la cooperación internacional para el desarrollo. El respeto, la protección y promoción de los derechos humanos”, aseveró.

México defiende la soberanía… la suya y todas

Sheinbaum también aseguró que una eventual intervención de Estados Unidos en territorio mexicano “no serviría de nada” para reducir la violencia ni el tráfico de drogas, al tiempo que defendió la «soberanía nacional» y una relación bilateral con Washington basada en la «cooperación sin subordinación».

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

“Primero, es un asunto de soberanía, de defensa de la soberanía nacional. Pero segundo, no serviría de nada”, dijo en referencia a las reiteradas ofertas del presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar tropas para combatir a los grupos criminales del narcotráfico.

Desde el día de la detención de Maduro, el pasado 3 de enero, México ha expresado su rechazo a la intervención militar de Washington en Venezuela y ha defendido la soberanía de los pueblos.

El domingo emitió un comunicado conjunto con Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay en el que rechazaron “las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela” y mostraron su «preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos».

Fuente: EFE